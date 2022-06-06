رونالدو يقود البرتغال لعبور سويسرا.. وتعثر إسبانيا

رونالدو يقود البرتغال لعبور سويسرا.. وتعثر إسبانياسجل كريستيانو رونالدو هدفين ليقود المنتخب البرتغالي للفوز على ضيف السويسري 4 - صفر خلال المباراة التي جمعتهما يوم الأحد في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية بالمستوى الأول لبطولة دوري أمم أوروبا والتي شهدت أيضا تعادل المنتخب التشيكي مع نظيره الإسباني 2 - 2.

وسجل رونالدو هدفيه في الدقيقتين 35 و40 فيما سجل الهدفين الآخرين ويليام كارفالو وجواو كانسيلو في الدقيقتين 15 و68.

ورفع المنتخب البرتغالي رصيده إلى أربع نقاط، حيث تعادل في الجولة الأولى مع منتخب إسبانيا 1 - 1، فيما ظل المنتخب السويسري بلا رصيد، حيث خسر في الجولة الأولى أمام المنتخب التشيكي 2 - 1.

وفي المباراة الثانية، تعادل المنتخب التشيكي مع ضيفه الإسباني 2 - 2. وسجل هدفي المنتخب التشيكي جاكوب بيسيك وجان كوتشتا في الدقيقتين الرابعة و66، فيما سجل هدفي المنتخب الإسباني بابلو مارتن باييز واينييغو مارتينيز في الدقيقتين الثالثة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول والأخيرة من اللقاء.

ورفع المنتخب التشيكي رصيده إلى أربع نقاط، كما رفع المنتخب الإسباني رصيده إلى نقطتين.