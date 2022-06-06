منتخب مصر يهزم غينيا

منتخب مصر يهزم غينياحقق منتخب مصر فوزاً مهماً نظيره الغيني بهدف نظيف أحرزه مصطفي محمد فى الدقيقة 85 من المباراة التى جمعت المنتخبين بالجولة الأولى من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2023 بكوت ديفوار والتى أقيمت باستاد القاهرة.

وتمكن إيهاب جلال من تحقيق الفوز فى الظهور الأول بعد توليه القيادة الفنية للمنتخب برفقة جهازه المعاون، الذى يضم كلا من: محمد شوقى مدربا عاما، وأحمد حسام مدربا مساعدا، وعصام الحضرى مدرب حراسى مرمى، وحصد أول ثلاث نقاط بالمجموعة الرابعة التى تضم كلا من غينيا وإثيوبيا ومالاوى .

بدأت المباراة بتهديد من منتخب غينيا عن طريق لاعب ليفربول الإنجليزي نابي كيتا فى الدقيقة 2 من المباراة بتسديدة جاءت بجانب مرمى محمد أبو جبل حارس منتخب مصر.

وواصل المنتخب الغيني ضغطه على منتخب مصر، ونجح فى الحصول على ركلة مباشرة فى منطقة خطرة فى الدقيقة 7، ولكنها لم تمثل تهديدا صريحا على مرمى المنتخب.

وفي الدقيقة 8، ظهر التهديد الأول للمنتخب الوطني عن طريق تسديدة مفاجئة لإمام عاشور، ولكنها مرت بجانب مرمى المنتخب الغيني، وواصل منتخب مصر البحث عن الهدف الأول في المباراة.

وظهر محمد صلاح، قائد المنتخب، فى عدد من الهجمات أمام المنتخب الغيني، ومثّل تهديدا على مرمى غينيا، وفي الدقيقة 27 كاد يسجل المنتخب الوطني الهدف الأول عن طريق رأسية قوية لمحمود الونش، بعد عرضية مميزة لأحمد سيد زيزو، ولكن حارس مرمى غينيا تصدى لها بنجاح.

وفي الدقيقة 36، فشل عمر مرموش في استغلال كرة عرضية ضربت الدفاع الغيني، ولكنه سددها خارج المرمى تماما، ويعود مرموش ويهدد مرمى غينيا في الدقيقة 38 بتسديدة قوية من ركلة حرة مباشرة ولكن حارس المرمى نجح في التصدي لها.

ومع انطلاق الشوط الثاني، وفي الدقيقة 49 شهدت التهديد الأول في الشوط، بعد ما سدد محمد صلاح ركلة حرة مباشرة من أمام منطقة الجزاء، ولكن تصدى لها حارس مرمى المنتخب الغيني وسقطت من يده وتابع أيمن أشرف الكرة ومررها إلى زيزو ولكنه سددها خارج المرمى.

وفي الدقيقة 54، أهدر المنتخب الغيني فرصة خطيرة كادت أن تسجل الهدف الأول لغينيا بعد تسديدة قوية لكامارا لاعب المنتخب الغيني الذي كان منفرداً بأبوجبل، ولكن التسديدة جاءت بجوار القائم.

في الدقيقة 55 تعرض عمر جابر لتدخل عنيف من كامارا، لاعب منتخب غينيا، ليحصل على إنذار من حكم اللقاء، وفي الدقيقة 59 سدد عمر جابر تسديدة قوية تصدى لها حارس غينيا بنجاح.

وفي الدقيقة 66 شهدت التغير الأول لمنتخب مصر بالدفع لمصطفى محمد بدلا من أحمد سيد زيزو من أجل زيادة الفعالية الهجومية للمنتخب.

وفي الدقيقة 74، دفع ايهاب جلال بكل من محمد مجدي أفشة وإبراهيم عادل بدلاً من إمام عاشور وعمر مرموش.

وحاول منتخب مصر في احراز هدف التقدم قبل نهاية المباراة ولكن المنتخب الغيني كاد أن يفاجأ المنتخب باحراز هدف في الدقيقة 82 بعد تسديدة مفاجأة ولكنها مرت بجوار مرمي ابو جبل .

وفي الدقيقة 85 شهدت هدف التقدم لمنتخب مصر عن طريق مصطفي محمد بعد هجمة منظمة بدأ محمد مجدي أفشة مع أيمن أشرف .

وأعلن إيهاب جلال، المدير الفني لمنتخب مصر، التشكيل الرسمى لمواجهة غينيا، وجاء تشكيل المنتخب كالتالي:

محمد أبو جبل فى حراسة المرمى

خط الدفاع: أيمن أشرف - محمود حمدي الونش - ياسر إبراهيم - عمر جابر

خط الوسط : عمرو السولية - حمدي فتحي - إمام عاشور

خط الهجوم: زيزو - محمد صلاح - عمر مرموش

وجاءت قائمة البدلاء لمنتخب مصر كالتالي: محمد صبحي، مهند لاشين، محمود علاء، أحمد حمدي، إبراهيم عادل، كريم حافظ، أحمد عاطف، محمد مجدي أفشة، مصطفى محمد، عمر كمال.

وجاء تشكيل منتخب غينيا لمواجهة مصر كالتالي:

حراسة المرمى: إبراهيم كونيه

خط الدفاع: أنطوان كونتي، مختار دياكابي، ساديو سو، إيسياجا سيلا

خط الوسط: أمادو دياوارا، نابي كيتا، موريبا كوروما

خط الهجوم: أجويبو كامارا، تيرنو باري، سيرو جيرا

(اليوم السابع المصرية)

