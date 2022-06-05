بالفيديو.. انتقال محمد صلاح إلى برشلونة ببلاش.. ما بين البرسا وريال مدريد

انت الان تتابع خبر بالفيديو.. انتقال محمد صلاح إلى برشلونة ببلاش.. ما بين البرسا وريال مدريدوالان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - قامت قناة العربية بعرض فيديو تحت عنوان “صلاح يقترب من برشلونة، قصة ارتباط المصري بالبرسا تاريخية”، وهي من أبرز الأشياء التي لفتت انتباه جميع عشاق الساحرة المستديرة والذين يريدون معرفة أخبار الفرعون المصري.

حقيقة انتقال محمد صلاح إلى برشلونة ببلاش

وجاء في الفيديو اسم الفرعون المصري محمد صلاح، وهو عاد من جديد كأبرز الخيارات التي من الممكن أن ينتقل إلى برشلونة، وصلاح وعد البرسا بأن ينتقل لهم مجاناً في صيف 2023، وذلك بعد أيام من التقارير الأخرى التي رجحت رغبته الملحة في الانتقال لريال مدريد.

صلاح من أكبر مشجعين برشلونة

واستكمل الفيديو أن التاريخ يؤكد أن محمد صلاح من أكبر مشجعي نادي برشلونة، وأيضاً كان هناك حوار تليفزيوني في عام 2012 خلال تواجده مع بازل، وأفصح خلاله عن عشقه إلى برشلونة وميسي.