اتفرج جائزة تكريم محمد صلاح قبل مباراة مصر وغينيا

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الرياض - احمد صلاح - أعد اتحاد الكرة المصري، جائزة خاصة لتكريم النجم محمد صلاح قائد المنتخب المصري، وذلك قبل مباراة مصر وغينيا في الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2023 بكوت ديفوار.

تكريم اتحاد الكرة لمحمد صلاح يأتي بسبب إنجازاته الفردية هذا العام سواء مع منتخب مصر أو فريقه ليفربول الإنجليزي.

تكريم محمد صلاح

صلاح تُوج بجائزة الحذاء الذهبي كهداف الدوري الإنجليزي لموسم 2021/2022 بالمشاركة مع الكوري الجنوبي هيونج مين سون، مهاجم توتنهام، كما فاز بجائزة أكثر لاعب قدم تمريرات حسامة في البريميرليج لهذا الموسم.

صلاح يتصدر قائمة هدافي منتخب مصر في تصفيات كأس الأمم الأفريقية وذلك قبل مواجهة المنتخب الغيني.

وسجل محمد صلاح 16 هدف وصنع 6 أخرى خلال 21 مباراة خاضها في التصفيات بمعدل 1865 دقيقة، ليعتلى قائمة هدافي الفراعنة على مر التاريخ فى التصفيات.