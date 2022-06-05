اتفرج هداف اخر مباراة بين مصر وغينيا.. ثلاثية نظيفة للفراعنة

انت الان تتابع خبر اتفرج اهداف اخر مباراة بين مصر وغينيا.. ثلاثية نظيفة للفراعنة والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - ساعات قليلة تفصلنا عن مباراة منتخبي مصر وغينيا اليوم الأحد 5 يونيو، في الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2023 بكوت ديفوار.وتعد مباراة مصر وغينيا اليوم هى أولى مباريات المدرب إيهاب جلال مع المنتخب المصري، بعد تسلمه القيادة وخلافة البرتغالي كارلوس كيروش.

تاريخ مواجهات مصر وغينيا

تاريخ مواجهات مصر وغينيا يشهد تفوق الفراعنة، بعد تقابل المنتخبين من قبل في 9 مواجهات، فاز المنتخب المصري 4 مرات مقابل انتصارين للمنتخب الغيني والتعادل 3 مرات.

وخلال تلك المباريات التسع، سجل لاعبي منتخب مصر 22 هدفاً بينما سجل منتخب غينيا 19 هدفا.

وفي اخر مواجهات المنتخبين، فاز منتخب مصر على غينيا بثلاثة أهداف مقابل هدف وكانت مباراة ودية باستاد برج العرب فى 16 يونيو 2019.

ثلاثية الفراعنة سجلها مروان محسن، أحمد علي وعمر جابر.