انت الان تتابع خبر موعد مباراة مصر وغينيا.. أبرز القنوات المفتوحة الناقلة لها عشان تستمتع بالمشاهدة والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - يتاهب حالياً المنتخب المصري بقيادة إيهاب جلال المدير الفني الجديد، لبدء إنطلاقة قوية وحاسمة في التصفيات التي تؤهل إلى كأس الأمم الإفريقية التي من المقرر إقامتها في كوت ديفوار 2023.

موعد مباراة مصر وغينيا لكل عشاق الساحرة المستديرة

وسوف يستضيف المنتخب المصري نظيره المنتخب الغيني اليوم الأحد 5 يونيو 2022 في تمام الساعة الـ 9 مساءاً بتوقيت القاهرة، والساعة الـ 10 مساءاً بتوقيت مكة المكرمة والسعودية، وينافس المنتخب المصري في النهائيات من ضمن المجموعة الرابعة من المشوار الخاص بتصفيات البطولة بجانب كلاً من مالاوي وإثيوبيا وغينيا.

القنوات الناقلة لمباراة مصر وغينيا

وحرصت قنوات أون تايم سبورت المصرية بالإعلان مؤخراً عن أنها حصلت على حقوق بث مباريات منتخب مصر في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2023، وسوف تنقل المباراة أيضاً على قناة مجانية وهي الثانية المصرية وهذا لأنها تقدم في مصر، وسوف يكون لمصر حق بثها داخلياً على جميع القنوات الرياضية المصرية.