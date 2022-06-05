للتاريخ يا ليو ... " فيديو" خماسية ميسي في استونيا اليوم || اتفرج ملخص مباراة الأرجنتين واستونيا اليوم يلا شوت| اهداف الأرجنتين واستونيا

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الرياض - احمد صلاح - اهداف الأرجنتين واستونيا اليوم يلا شوت Argentina Vs Estonia ، نقدم لحضراتكم من خلال موقعنا المتميز البث المباشر لمباراة الأرجنتين واستونيا اليوم في مباراة ودية جديدة للمنتخب السعودي حيث يستعد ملعب آل سادار لاستضافة المباراة الودية بين الفريقين، ويأمل المنتخب الأرجنتيني في استكمال الأداء الجيد خلال الفترات الماضية والتي كانت آخرها أمام إيطاليا بعد الفوز في نهائي كأس فيناليسيما بثلاثة أهداف نظيفة في مرمي دوناروما، وقدم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي أداء رائع قد يكون الافضل في موسمه الحالي أمام استونيا اليوم بجانب اللاعب دي ماريا الذي قرر الاعتزال الدولي نهاية الموسم الجاري.

اهداف الأرجنتين واستونيا اليوم يلا شوت

ملخص مباراة الأرجنتين واستونيا يلا شوت، ويدخل المنتخب الأرجنتيني مباراة اليوم بث مباشر أمام المنتخب الاستوني بمعنويات مرتفعة بعد الصعود إلى نهائيات كأس العالم قطر 2022 حيث يتواجد منتخب الارجنتين في مجموعة متوازنة نوعاً ما تضم كلا من ( السعودية، بولندا، المكسيك) وبعد حصول الأرجنتين علي لقب كوبا امريكا وكأس فيناليسيما سوف يكون الحلم القادم والابرز لدي الجميع هي بطولة كأس العالم، والذي يستعد لها التانجو عن طريق الاحتكاك بكافة المدارس الكروية في المباريات الودية ولكنها لها أهمية فنية كبيرة وينتظرها العديد من عشاق ليونيل ميسي ومنتخب التانجو.

ملخص مباراة الأرجنتين واستونيا اليوم يلا شوت

ملخص الأرجنتين واستونيا اليوم يلا شوت، لم تعلن أي قناة عربية عن إذاعة المباراة عبر شاشتها ولكنها تذاع عبر بعض القنوات الأجنبية بتعليق صوتي أجنبي في تمام الساعة:

9:00 مساءاً بتوقيت السعودية .

8:00 مساءاً بتوقيت مصر .

9:00 مساءاً بتوقيت فلسطين .

9:00 مساءاً بتوقيت الأردن.

9:00 مساءاً بتوقيت سوريا .

9:00 مساءاً بتوقيت لبنان .

9:00 مساءاً بتوقيت العراق .

8:00 مساءاً بتوقيت السودان .

9:00 مساءاً بتوقيت اليمن .

8:00 مساءاً بتوقيت ليبيا .

7:00 مساءاً بتوقيت تونس .

7:00 مساءاً بتوقيت الجزائر .

6:00 مساءاً بتوقيت المغرب .

10:00 مساءاً بتوقيت الإمارات.

9:00 مساءاً بتوقيت البحرين.

10:00 مساءاً بتوقيت سلطنة عُمان.

9:00 مساءاً بتوقيت الكويت .

9:00 مساءاً بتوقيت قطر.

6:00 مساءاً بتوقيت موريتانيا.

9:00 مساءاً بتوقيت جزر القمر .

6:00 مساءاً بتوقيت غرينتش GMT .

اهداف ميسي أمام استونيا اليوم

اهداف ميسي اليوم، قدمنا إليكم كافة التفاصيل الخاصة بمباراة اليوم بين الأرجنتين واستونيا ونعرض معكم من خلال موقعنا المتميز كورة في العارضة ملخص لكافة مباريات اليوم الأحد في كافة البطولات المحلية والعالمية وأبرزها مباراة مصر وغينيا.

بدأت الآن أحداث الشوط الأول من مباراة الأرجنتين واستونيا في مباراة ودية حيث بدأ أيضاً الاستوديو التحليلي للمباراة.

جووووول، تقدم اللاعب ليونيل ميسي بالهدف الأول في اللقاء عند الدقيقة الثامنة من المباراة عن طريق ركلة جزاء صحيحة لتصبح النتيجة الآن 1/0 لصالح التانجو بأقدام ليونيل ميسي.

انتهت أحداث الشوط الأول من مباراة الأرجنتين واستونيا بتقدم الأرجنتين بهدف نظيف لصالح اللاعب ميسي، وتبدأ الآن أحداث الشوط الثاني والحاسم من المباراة.

خماسية ميسي في استونيا

انتهت المباراة بفوز الأرجنتين بخماسية نظيفة سجلهما البرغوث الأرجنتيني ليونيل ميسي بمفرده في واحدة من عجائب كرة القدم .