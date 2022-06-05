انت الان تتابع خبر جريمة قتل مروعة بحق لاعب كرة قدم عراقي بسبب ساحة ملعب والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - بعد تعرضه لضرب مبرح على أيدي مجهولين في بغداد، توفي لاعب كرة القدم ​حيدر عبد الرزاق​، في مستشفى الجملة العصبية، متأثراً بجروحه، حيث بيّنت الفحوص الطبية أن اللاعب الدولي السابق تعرض إلى شرخ في الجمجمة، ونزيف داخلي.

وأشارت المعلومات المتداولة، ان الاعتداء على اللاعب الراحل، كان على أيدي مجهولين في العاصمة بغداد، والخلاف وقع بينهم حول ساحة كرة قدم مستأجرة، وفق ما نقلته وكالة الأنباء العراقية.

وشكل هذا الخبر صدمة لدى العراقيين والجمهور العراقي، وحفلت حسابات العراقيين على مواقع التواصل الاجتماعي بصور اللاعب تعبيرا عن الحزن لفقده، وتمنوا له الرحمة والمغفرة، وسط مطالبات بكشف ملابسات الجريمة ومحاسبة الفاعلين.

وبدورها عبرت الأوساط الرياضية الرسمية والجماهيرية في العراق عن حزنها وصدمتها لرحيل اللاعب المحبوب.

وكان الراحل قد شكّل جزءاً من "الجيل الذهبي" للمنتخب ​العراق​ي، الذي إحتل المركز الرابع في مسابقة كرة القدم في أولمبياد أثينا عام 2004، ونال كأس آسيا عام 2007، وشارك في بطولات محلية وعربية وقارية عدة ضمن المنتخبات الوطنية، ونادي الطلبة، إلى جانب احترافه في العديد من الأندية العربية والخليجية.

كما عمل حيدر عبد الرزاق في المجال الإداري، بعد اعتزاله، وأشرف على فريق الطلبة لعدة مواسم.