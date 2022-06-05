الان ÑÔŴ łîvė ňñð الشوط الثاني بدون تقطيع.. بث مباشر مصر وغينيا يلا شوت shoot live|منتخب مصر بث مباشر| اتفرج مباراة مصر وغينيا بث مباشر اليوم 2022-06-5 يلا شوت

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الرياض - احمد صلاح - بث مباشر مباراة منتخب مصر، Egypt and Guinea نقدم لكم كل التفاصيل المتعلقة بمباراة مصر وغينيا اليوم في بطولة أمم إفريقيا ضمن مباريات يوم الأحد 5 يونيو 2022، يستضيف اليوم ملعب “ستاد القاهرة الدولي” مباراة بين مصر وغينيا يسعي فريق مصر إلي تحقيق الفوز أمام ألمانيا وحصد ثلاثة نقاط أمام منتخب غينيا الليلة، مباراة منتخب مصر بث مباشر.

بث مباشر مباراة مصر وغينيا

مصر بث مباشر، يتابع عشاق مصر وغينيا الليلة إللقاء اليوم الذي ينتظره الجميع في بطولة أمم إفريقيا بين مصر وغينيا الذين يحظون هما بقدر عالي من الانتماء الجماهيري من جميع أرجاء المعمورة، بث مباشر مصر يلا شوت.

بث مباشر مباراة مصر

بث مباشر مصر وغينيا يلا شوت، تنقل احداث المباراة في التوقيت التالي:

الساعة10:00 مساءاً بتوقيت السعودية .

الساعة 09:00 مساءاً بتوقيت مصر .

الساعة 10:00 مساءاً بتوقيت فلسطين .

الساعة 10:00 مساءاً بتوقيت الأردن.

الساعة 10:00 مساءاً بتوقيت سوريا .

الساعة 10:00 مساءاً بتوقيت لبنان .

الساعة 10:00 مساءاً بتوقيت العراق .

الساعة 09:00 مساءاً بتوقيت السودان .

الساعة 10:00 مساءاً بتوقيت اليمن .

الساعة 10:00 مساءاً بتوقيت ليبيا .

الساعة 10:00 مساءاً بتوقيت تونس .

الساعة 10:00 مساءاً بتوقيت الجزائر .

مصر وغينيا بث مباشر يلا شوت

مصر بث مباشر، مع بداية الساعة التاسعة مساءً تنطلق بداية الشوط علي أساس التوقيت المصري، فانطلق قمة اليوم يكون عبر شاشة beIN sport 3HD، حيث القناة التي عينت للقيام بتغطية البث المباشر لمباراة اليوم في الدوري الأمم الأفريقية، تنقل المباراة الليلة في الجولة الأولي بدوري الأمم الأفريقية بتعليق علي محمد علي، مشاهدة مصر وغينيا بث مباشر.

منتخب مصر بث مباشر

بث مباشر مباراة مصر، يتواجد مصر وغينيا في المجموعة D التي تضم منتخبين إلي هاتين الفريقين حيث تضم منتخب جمهورية إثيوبيا ومنتخب ملاوي وهذه المجموعة ليست سهله نظراً لكثرة الإثارة بين المنتخبين المصر والغيني، مباشر مصر.

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مباراة مصر ضد غينيا، في اللقاء المقرر له اليوم الأحد، في ظل مساعي الجماهير، لمشاهدة اللقاء، على الهواء مباشرة، حيث يتوقع الجميع أن يحمل اللقاء إثارة كبيرة بين كلا الفريقين لما له من متعة كروية بين الفريقين في لقاء الليلة، مصر يلا شوت بث مباشر.

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مباراة مصر اليوم بث مباشر ، تأريخ المنتخب المصري في أمم إفريقيا لم يكن سهلاً فقد استطاع المنتخب المصري النسخة الماضية الصعود إلي النهائي علي حساب المنتخب الكاميروني في نصف النهائي بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف ليصعد منتخب منتخب مصر والسنغال في النهائي ويحقق منتخب السنغال الفوز في هذه النسخة، مصر وغينيا بث مباشر.

قائمة منتخب مصر اليوم آلتي يقر إليها إيهاب جلال المدرب المصري للمنتخب الليلة التي يقر الخطة من خلالها:

حراسة المرمى: محمد صبحي – محمد أبو جبل – محمود جاد.

خط الدفاع: عمر كمال – عمر جابر – أحمد حجازي – محمود علاء – محمود الونش – أحمد فتوح.

خط الوسط: إمام عاشور – أحمد حمدي – محمد النني – مهند لاشين – محمد إبراهيم – محمود حسن تريزيجيه – محمد صلاح – أحمد سيد زيزو – إبراهيم عادل – عمر مرموش.

خط الهجوم: أحمد عاطف – مصطفى محمد.

تنطلق بعد قليل احداث الشوط الأول في بطولة الأمم الأفريقية لمباراة القمة الكروية التي ينتظرها عشاق كرة القدم في العالم بين مصر وغينيا الذي يتابعة الكثير من أرجاء المعمورة لما له من أهمية بالإضافة إلي مدي قوة متعة وإثارة المباراة بين الفريقين، تنقل المباراة عبر مجموعة قنوات beIN sport 3HD تنقل مباراة اليوم بين مصر وغينيا بتعليق محمد علي محمد.

هذا هو تشكيل منتخب مصر المتوقع الليلة

حراسة المرمى : محمد أبو جبل

خط الدفاع : كريم حافظ – ياسر إبراهيم – محمود حمدي الونش – عمر جابر.

خط الوسط : حمدي فتحي – عمرو السولية – أحمد سيد زيزو.

خط الهجوم : محمود حسن تريزيجيه – محمد صلاح – مصطفى محمد.

ماتش مصر بث مباشر، يفصلنا من انطلاق الشوط الأول حوالي دقائق معدودة من هذا الدقيقة حيث الساعة التاسعة يتابع مشجعي المنتخبن أجواء مليئة بالمتعة الكروية، التي ينتظرها عشاق مصر وغينيا في مباراة أمم إفريقيا النهائي التي تنقل عبر شاشة بي ان سبورت المحملة الليلة بمسؤولية.

بعد قليل احداث الشوط الأول تنطلق.

علي الجانب الآخر يخوض منتخب غينيا ويستوعب تماماً مدد صعوبة القاء اليوم، ومدي قوة منتخب مصر وصلابتة، ومدي تلقائة و مدي المستوي الجيد الذي يقدمة دائماً، لذلك سيحاول مدرب فريق غينيا اليوم الرفع من معنويات فريقة، وتحفيزهم علي تقديم مباراة جيدة الي حدا ما، من اجل تقديم الفريق كل مايمتلكة من إمكانيات قدرات، من أجل الصمود امام نظيرة في مباراة اليوم، من أجل الفوز في القاء