انت الان تتابع خبر اتفرج نتيجة مباراة مصر وغينيا "Egypt vs Guinea" في الجولة الاولي من تصفيات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2023 والان مع التفاصيل

الرياض - احمد صلاح - اتفرج نتيجة مباراة مصر وغينيا “Egypt vs Guinea” في الجولة الاولي من تصفيات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2023 والقنوات الناقلة لمباراة مصر وغينيا حيث يستضيف منتخب مصر مساء اليوم الأحد نظيره منتخب غينيا في مباراة قوية من العيار الثقيل والتي تقام ضمن الجولة الأولى من منافسات تصفيات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2023، وهي المواجهة القوية التي يدخلها منتخب مصر من خلال ستاد القاهرة الدولي ساعيا إلى اقتناص الفوز والحصول على ثلاث نقاط هامة في المنافسات الافريقية، مباراة “Egypt vs Guinea” وسوف نستعرض من خلال هذا المقال القنوات الناقلة لمباراة مصر وغينيا اليوم في تصفيات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2023.

[تردد قناة اون تايم سبورت الارضية]

انتهى الشوط الاول من مباراة مصر وغينيا بالتعادل السلبي 0 : 0 ونتابع معكم باقى احداث الشوط الثانى معكم من خلال موقعنا فى العارضة ويسعى منتخب مصر لحسم مباريات التصفيات ومن ثم الاقتراب من التأهل للبطولة القوية التي يسعى إلى اقتناص لقبها هذه النسخة بعد خسارته على يد منتخب السنغال في المباراة النهائية للنسخة الماضية، ومن المقرر أن تقام هذه المباراة القوية بين مصر وغينيا في مصر من خلال ستاد القاهرة، ومن المقرر أن تنقل المباراة من خلال شاشة قنوات بي إن سبورت الفضائية القطرية من خلال شاشة قناة beIN sports 3 hd الحاصلة رسميا على حقوق نقل المباراة وكافة تصفيات البطولة الأفريقية 2023، كما أعلنت شبكة قنوات أون تايم سبورت الفضائية المصرية رسميا حصولها على حقوق نقل هذه المباراة نظرا لكونها مقامة في مصر.

تردد قناة beIN SPORTS HD 3

اسم القناة القمر الصناعي تردد معدل الترميز معامل التصحيح

beIN SPORTS HD 3 نايل سات 11548 27500 5/6- أفقي

سهيل سات 11585 27500 2/3 -عمودي

يوتلسات 8 غرب 11054 27500 2/3 – أفقي

تردد قناة أون تايم سبورت الجديد

تردد القناة: 11861

الاستقطاب : عمودي

معدل الترميز : 27500

معامل تصحيح الخطأ: 6/5

موعد مباراة مصر وغينيا في تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2023

ومن المقرر أن يحل منتخب غينيا ضيفا ثقيلا على منتخب مصر مساء اليوم في الجولة الأولى من التصفيات الأفريقية 2023، والتي سوف تقام في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية، والتي يترقبها عشاق ومحبي كرة القدم في القارة الأفريقية بشكل عام وبشكل خاص جماهير الكرة المصرية المتعطشة للمكسب.