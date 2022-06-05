انت الان تتابع خبر الشوابكة: قيمة النحاس في الأردن تصل إلى 11 مليار دولار والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - قدر نقيب الجيولوجيين خالد الشوابكة، الأحد، قيمة النحاس في الأردن بنحو 11 مليار دولار؛ وذلك بحسب الدراسات والبورصات العالمية لأسعار النفط.

وأضاف الشوابكة في مداخلة عبر المملكة، أن النحاس يوجد في منطقة وادي عربة، وتم استكشافه ودراسته منذ الستينيات.

"أثبتت الدراسات أن النحاس في الأردن ذو جدوى اقتصادية ويتوفر احتياطي بنحو 900 ألف طن نحاس خام" وفق الشوابكة.

وبين أن سلطة المصادر الطبيعية قامت سابقا بعدد كبير من الدراسات من خلال كوارد الجيولوجيين وجرى استدعاء بعض الشركات العالمية ، وقدمت دراسات تفصيلية ، وكان هناك اعتراض من الجمعية الملكية لحماية الطبيعة كون ذلك يؤثر على البيئة .

"الأردن يستطيع أن يفرض على شركات التنقيب ما يراه مناسبا من شروط بيئية لا تؤدي إلى التلوث، ولكن للأسف تعطل هذا المشروع لمدة 20 عاما، والآن سيرى الضوء قريبا" وفق الشوابكة.