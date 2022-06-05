انت الان تتابع خبر اتفرج نتيجة مباراة مصر وغينيا اليوم بث مباشر في تصفيات كاس الامم الافريقية والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - ينتظر الجميع بمزيد من الشغف نتيجة مباراة مصر وغينيا اليوم بث مباشر في التصفيات المؤهلة الي كأس الأمم الافريقية حيث يسعي لاعبي المنتخب إلى مصالحة الشعب المصري خلال تلك المباراة وخاصة بعد الفلفي الصعود الى كأس العالم بقطر 2022 وتعد تلك المباراة هي الأهم في المرحلة المقبلة من أجل الصعود إلى البطولة الافريقية والفوز بها بعدما نجح المنتخب في الصعود للنهائي ولم ينجح في حسم البطولة لصالحه.

تابع نتيجة مباراة مصر وغينيا اليوم بث مباشر تستمر نتيجة مباراة مصر وغينيا اليوم بث مباشر في التعادل السلبي حتى تلك اللحظات وتستطيع متابعة المباراة ومشاهدة المستجدات اولاً بأول ومشاهدة الاختبار الأول الكابتن ايهاب جلال المدير الفني الجديد للمنتخب المصري وينتظر الجمهور المصري تلك المباراة بفازغوالصبر كما تسعي الجماهير لتقديم تحية خاصة وتكريم خاص للنجم محمد صلاح تقديراً الي ما وصل اليه هذا العام من انجازات متهددة علي المستوي الفردي. نتيجة مباراة مصر وغينيا اليوم بث مباشر تستطيعواللن متابعة نتيجة مباراة مصر وغينيا اليوم بث مباشر ومشاهدة تسكيل المنتخب الذي وضهة ايهاب جلال وجاء تشكيل المنتخب كالتالي :- محمد أبو جبل فى حراسة المرمى خط الدفاع: أيمن أشرف – محمود حمدى الونش – ياسر إبراهيم – عمر جابر خط الوسط : عمرو السولية – حمدى فتحى- إمام عاشور خط الهجوم: محمود حسن تريزيجيه – محمد صلاح – عمر مرموش