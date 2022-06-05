الآن NoW live 2nd ™.. مصر وغينيا اليوم يلا شوت Egypt| مباراة مصر وغينيا الآن كورة مباشر يلا شوت || متابعة البث المباشر لمباراة مصر وغينيا اليوم يلا شوت

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الرياض - احمد صلاح - بث مباشر مصر وغينيا يلا شوت Egypt vs genius، نقدم لحضراتكم من خلال موقعنا المتميز البث المباشر لمباراة مصر وغينيا اليوم في أولي مباريات تصفيات كأس الأمم الأفريقية كوت ديفوار 2023 بالنسبة للمنتخب المصري، ويدخل المنتخب المصري مباراة اليوم بث مباشر أمام غينيا قادماً من ” نكسة” السنغال في تصفيات كأس العالم حين ودع المنتخب المصري تصفيات البطولة وتأهل المنتخب السنغالي بشكل رسمي للبطولة، ويستعد ملعب استاد القاهرة الدولي اليوم لاستضافة أولي مباريات المنتخب الوطني أمام المنتخب الغيني حيث يتواجد منتخبنا المصري الوطني في مجموعة تضم ( غينيا، إثيوبيا، مالاوي) ويتواجه منتخبنا الوطني المصري في ثاني مباريات المجموعة أمام إثيوبيا في التاسع من الشهر الحالي، وتعرض حارس المنتخب محمد الشناوي للإصابة بفيروس كورونا والذي يضعة خارج القائمة الأساسية المشاركة في مباراة اليوم بث مباشر أمام غينيا، ويعتبر لاعب غينيا نابي كيتا هو أبرز الأسامي في تشكيلة الفريق الغيني، بث مباشر مصر وغينيا اليوم يلا شوت.

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مشاهدة مباراة مصر وغينيا بث مباشر يلا شوت، ويدخل المنتخب المصري اليوم بث مباشر أمام غينيا بإدارة فنية جديدة بقيادة المدرب إيهاب جلال الذي يخوض مباراة اليوم أمام غينيا بهدف إثبات ذاته والرد على كل المشككين في أحقيته بقيادة منتخب مصر فنياً، ويأمل لاعبي مصر في مصالحة الجماهير المصرية بعد الفشل في الوصول إلى كأس العالم وخسارة اللقب الإفريقي أمام السنغال أيضاً في نهائي البطولة الإفريقية بركلات الترجيح ليخرج المنتخب من كأس العالم بنفس الطريقة وعلي نفس النهج بركلات الترجيح، ويعتبر منتخب مصر هو المرشح الأبرز للصعود من مجموعته عند المقارنة بباقي المنتخبات ولاكن كرة القدم لا تعترف سوي بالاداء المبذول على المستطيل الأخضر، حيث كانت آخر مباريات منتخب مصر علي استاد القاهرة في مباراة الذهاب أمام السنغال والتي فاز بها منتخب مصر بهدف نظيف، بث مباشر مصر وغينيا يلا شوت.

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بث مباشر مصر وغينيا يلا شوت، ووافق الاتحاد المصري لكرة القدم علي حضور 40 ألف متفرج ومناصر للمنتخب المصري اليوم أمام غينيا مع عودة حميدة للجماهير المصرية إلي المدرجات مرة أخري ويمكنكم حجز التذاكر من خلال موقع تذكرتي ، ومن المقرر أن يبدأ إيهاب جلال بالنجم الدولي محمد صلاح في خط هجوم المنتخب بشكل أساسي نظراً للأهمية المباراة وحاجة المنتخب لنقاط المباراة كاملة في مستهل مشوار التصفيات، حيث أنه فقد النقاط في تلك المباريات يصعب من أمور الصعود إلي البطولة الأفريقية كما حدث مع منتخب مصر في آخر 10 سنوات حيث أنه غاب عن ثلاثة نسخ من البطولة، بث مباشر مصر وغينيا يلا شوت.

ويغيب أيضاً عن منتخب مصر بشكل كبير المدافع محمد عبد المنعم بسبب التعرض للإصابة مع فريقه .

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ماتش مصر وغينيا بث مباشر يلا شوت، وبعد رؤية أداء لاعبي الأهلي أمام الوداد في نهائي البطولة الأفريقية قرر ايهاب جلال باستبعاد محمد مجدي افشة ومحمد شريف حيث جاءت قائمة منتخب مصر النهائية لمواجهتي غينيا وإثيوبيا كالآتي:

حراسة المرمى: محمد صبحي – محمد أبو جبل – محمود جاد.

خط الدفاع: عمر كمال – عمر جابر – أحمد حجازي – محمود علاء – محمود الونش – أحمد فتوح.

خط الوسط: إمام عاشور – أحمد حمدي – محمد النني – مهند لاشين – محمد إبراهيم – محمود حسن تريزيجيه – محمد صلاح – أحمد سيد زيزو – إبراهيم عادل – عمر مرموش.

خط الهجوم: أحمد عاطف – مصطفى محمد.

ماتش مصر وغينيا اليوم بث مباشر يلا شوت

ماتش مصر وغينيا بث مباشر يلا شوت، تذاع مباراة مصر وغينيا اليوم بث مباشر عبر قناة bein sports HD 3 بتعليق صوتي من المعلق علي محمد علي في تمام الساعة:

10:00 مساءاً بتوقيت السعودية .

9:00 مساءاً بتوقيت مصر .

10:00 مساءاً بتوقيت فلسطين .

10:00 مساءاً بتوقيت الأردن.

10:00 مساءاً بتوقيت سوريا .

10:00 مساءاً بتوقيت لبنان .

10:00 مساءاً بتوقيت العراق .

9:00 مساءاً بتوقيت السودان .

10:00 مساءاً بتوقيت اليمن .

9:00 مساءاً بتوقيت ليبيا .

8:00 مساءاً بتوقيت تونس .

8:00 مساءاً بتوقيت الجزائر .

7:00 مساءاً بتوقيت المغرب .

11:00 مساءاً بتوقيت الإمارات.

10:00 مساءاً بتوقيت البحرين.

11:00 مساءاً بتوقيت سلطنة عُمان.

10:00 مساءاً بتوقيت الكويت .

10:00 مساءاً بتوقيت قطر.

7:00 مساءاً بتوقيت موريتانيا.

10:00 مساءاً بتوقيت جزر القمر .

7:00 مساءاً بتوقيت غرينتش GMT

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بث مباشر مصر يلا شوت، قدمنا إليكم كافة التفاصيل الخاصة بمباراة مصر وغينيا اليوم بث مباشر ونعرض معكم من خلال موقعنا المتميز كورة في العارضة البث المباشر لكافة مباريات اليوم الأحد في كافة البطولات المحلية والعالمية وأبرزها مصر وغينيا بث مباشر يلا شوت.

اختتم المنتخب المصري آخر استعدادهم لمواجهة اليوم الهامة أمام المنتخب الغيني بمران صباحي علي أرضية استاد القاهرة الدولي حيث تتوجه بعثة المنتخب للملعب قبل بداية المباراة بساعات قليلة جداً.

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تبدأ الجماهير المصرية الحاصلة علي التذاكر في التوافد على مدرجات ملعب استاد القاهرة الدولي من الآن وحتى الساعة التاسعة مساءاً حين تبدأ أحداث الشوط الأول من المباراة.

ساعات قليلة جداً تفصلنا على بداية أحداث الشوط الأول من مباراة مصر وغينيا في تصفيات كأس الأمم الأفريقية في استاد القاهرة الدولي حيث امتلأ الآن ملعب المباراة بجماهير المنتخب المصري.

ساعتين بالتمام و الكمال تفصلنا عن ضربة البداية لأحداث الشوط الأول من مباراة مصر وغينيا في أولي مباريات تصفيات كأس الأمم الأفريقية حيث لم يعن إيهاب جلال عن تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة اليوم الهامة حتي الآن ولاكن سوف نوافيكم بكافة المستجدات والتشكيل الرسمي عند نزوله، ترقبوا معنا.

أعلن المدير الفني للمنتخب المصري ايهاب جلال عن تشكيل منتخبنا الوطني والذي شهد مفاجآت بالجملة أبرزها قيادة عمرو مرموش لخط هجوم الفريق الصريح مع وجود صلاح وتريزيجة علي الأطراف وتواجد عمرو جابر في مركز الظهير الأيمن وأيمن أشرف في الظهير الأيسر.

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ثواني معدودة ويطلق الحكم صافرة بداية أحداث الشوط الأول من قمة مصر وغينيا في التصفيات حيث انتهت أخر مواجهات الفريقين بفوز مصر بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد في مباراة كانت من طرف واحد، فهل يكرر لاعبي المنتخب تلك النتيجة أم يستطيع المنتخب الغيني في إحراج الفراعنة وسط جماهيرهم.

كرم اتحاد الكرة لاعبنا الدولي محمد صلاح عن طريق ممر شرفي قبل بداية التدريبات بسبب الانجازات التي حققها خلال الموسم الماضي بتحقق لقب هداف الدوري الانجليزي وسط حضور جماهيري ضعيف مع عدم إقبال لحضور المباراة من جانب الجماهير المصرية رغم السماح بحضور 40 ألف متفرج.

بدأت الآن أحداث الشوط الأول من مباراة مصر وغينيا في تصفيات كأس الأمم الأفريقية، يمكنكم مشاهدة المباراة عبر قناة bein sports HD 3 بتعليق صوتي من المعلق علي محمد علي أو من خلال موقعنا المتميز كورة في العارضة عبر البث المباشر للمباريات، وسوف نتابع معكم أحداث الشوط الأول من المباراة لحظة بلحظة، ترقبوا معنا.