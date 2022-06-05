انت الان تتابع خبر محمد صلاح يوعد فريق عريق بالإنضام اليه مجاناً والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - قدَم اللاعب المصري ونجم النادي الانجليزي ليفربول محمد صلاح، وعداً بالانتقال الى صفوف النادي الاسباني برشلونة في الصيف المقبل، بصفقة انتقال مجانية، وفقا لصحيفة "ميرور" البريطانية.

وذكرت الصحيفة، أن نادي برشلونة المتسلح بصفقة حقوق بقيمة 235 مليون جنيه إسترليني مع منصة البث الصوتي "سوبتيفاي"، أبلغ بدوره النجم المصري بأن بإمكانه الانضمام للفريق الكتالوني في الصيف المقبل.

وأضاف التقرير أيضا أن عامل الانتقال إلى برشلونة يبدو هو السبب الرئيسي وراء "مماطلة" صلاح في الاتفاق على صفقة جديدة مع ليفربول، في الوقت الذي يصر فيه المصري على أنه ملتزم بالبقاء مع ليفربول لفترة طويلة.

وكان صلاح، أعلن قبل نهائي دوري أبطال أوروبا الأخير الذي خسره ليفربول أمام ريال مدريد، أنه سيبقى في ليفربول حتى نهاية عقده في الصيف المقبل على أقل تقدير.

كسر اللاعب المصري لنادي ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، صمته لأول مرة بعد نهائي دوري أبطال أوروبا، وعبر عن أمنياته بأن يستبدل كل الجوائز الفردية التي حصل عليها هذا الموسم بإعادة تلك المباراة.

وقال صلاح عبر صفحته الرسمية على موقع إنستغرام: "أن يتم تقديرك من جانب الجماهير والصحفيين الرياضيين في الموسم نفسه شيء خاص لا يمكن أن أنساه".

وتابع اللاعب المصري قائلا: "لكنني كنت لأستبدل كل هذه الجوائز الفردية بفرصة إعادة ذلك النهائي، لكن ما هكذا تسير كرة القدم"، حسب تعبيره.

وتزداد الإشاعات والتكهنات بشأن مستقبل النجم المصري محمد صلاح مع اقتراب انتهاء عقده مع ناديه ليفربول وعدم توصله إلى أي اتفاق لتمديده حتى الآن.

وينتهي عقد صلاح مع ليفربول في يونيو 2023، ولم يضع المصري قلما على عقد جديد حتى الآن.