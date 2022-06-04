انت الان تتابع خبر جوليانا الصادق تُحرز فضية بطولة الجائزة الكبرى للتايكواندو والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - توجت لاعبة المنتخب الوطني للتايكواندو، جوليانا الصادق، مساء اليوم السبت، بالميدالية الفضية لوزن تحت ٦٧ كغم، خلال مشاركتها بالجولة الأولى من بطولة الجائزة الكبرى والمصنفة من عيار ٦ نجوم والمقامة في العاصمة الإيطالية روما وتضم أفضل ٣٢ لاعب ولاعبة في كل وزن.

وأظهرت جوليانا الصادق مستوى رائع ونجحت في تحقيق ٤ انتصارات متتالية قبل أن تخسر في النهائي أمام اللاعبة الفرنسية ماجدة فييت هينين – المصنفة الرابعة على العالم وحاملة برونزية بطولة العالم عام ٢٠١٩ – بجولتين مقابل جولة واحدة.

وافتتحت اللاعبة جوليانا الصادق والمصنفة السابعة على العالم مشاركتها بالفوز على اللاعبة المصرية ميسون فاروق بجولتين دون مُقابل في دور الـ ٣٢ ونجحت “الصادق” في نزالها الثاني أيضاً من تخطي عقبة اللاعبة الكرواتية برونا فوليتيك – بطلة أوروبا عام ٢٠٢١ وحاملة برونزية بطولة العالم الأخيرة – بجولتين دون مُقابل.

وأكملت اللاعبة الأولمبية، تفوقها في الدور ربع النهائي وتمكنت من تحقيق الفوز على الصربية ألكساندرا بيريسيتش بجولتين دون مُقابل لتضمن الفوز بميدالية وتلاقي في الدور نصف النهائي اللاعبة الكورية الجنوبية جان داي كيم.

ونجحت “الصادق” في تكرار الفوز على اللاعبة الكورية الجنوبية بجولتين دون مُقابل، حيث كانت جوليانا الصادق قد فازت على اللاعبة ذاتها في نهائي دورة الألعاب الآسيوية في العاصمة الإندونيسية جاكارتا في عام ٢٠١٨ وحينها توجت بطلة المنتخب الوطني بالميدالية الذهبية.

وتعتبر هذه هي ثالث ميدالية تحققها البطلة جوليانا الصادق في بطولة الجائزة الكبرى حيث سبق لها الفوز بميداليتين برونزيتين في جولة موسكو عام ٢٠١٨ وجولة صوفيا عام ٢٠١٩ .. علماً أن البطولة لم تُقام في العامين الماضيين بسبب ظروف جائحة كورونا.