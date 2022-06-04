منتخب النشامى يجتاز الكويت في كأس آسيا تحت 23 عاما

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الرياض - احمد صلاح - حقق المنتخب الوطني الرديف فوزاً مهماً على الكويت "1-0" في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت على الملعب المركزي في أوزبكستان، ضمن المجموعة الثانية لنهائيات كأس آسيا تحت 23 عاماً بكرة القدم.

وأحرز هدف الفوز الثمين للمنتخب الوطني محمد أبو رزق "بوغبا" في الدقيقة "68".

وشهدت المباراة خروج لاعبنا بشار ذيابات بالبطاقة الحمراء في الدقيقة "83" حيث سيغيب عن اللقاء المقبل أمام استراليا والمقرر الثلاثاء المقبل.

ويتصدر المنتخب الاسترالي صدارة المجموعة الثانية برصيد 4 نقاط حيث تعادل اليوم السبت مع العراق "1-1"، متقدماً بالتالي بفارق الأهداف عن منتخبنا الوطني، يليه العراق برصيد نقطتين ثم الكويت دون أي نقطة.