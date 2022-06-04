انت الان تتابع خبر السعودية تواجه كولومبيا استعدادا لمونديال قطر والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - استعدادا لكأس العالم "قطر 2022"، يخوض المنتخب السعودي لكرة القدم مباراة ودية غدا الأحد أمام منتخب كولومبيا على ملعب "نويفا كوندومينا" بمدينة مورسيا الإسبانية، لتكون هذه أول مواجهة ودية لمنتخب السعودية خلال المرحلة الأولى من المعسكر الإعدادي الذي يقيمه في مدينة أليكانتي الإسبانية بين 31 مايو و9 يونيو الجاري.

أما المواجهة الثانية للاعبو الأخضر، فستجمعه بمنتخب فنزويلا في التاسع من الشهر الجاري.

وأجرى لاعبو المنتخب السعودي حصتهم التدريبية على ملعب منتجع "لافينكا" تحت إشراف المدير الفني الفرنسي هيرفيه رينار، وشارك اللاعب عبد الرحمن العبود في التدريبات الجماعية بعد اكتمال جاهزيته.

هذا وواصل النجم سالم الدوسري تمارينه الخاصة برفقة الجهاز الطبي حيث تأكد غيابه عن مواجهة كولومبيا، في الوقت الذي يسعى فيه رينار لتجربة أكبر عدد من اللاعبين أمام كولومبيا الغائبة عن نهائيات مونديال قطر.

ووقعت السعودية التي تشارك في كأس العالم للمرة السادسة في مجموعة قوية تضم الأرجنتين، وبولندا، والمكسيك، بعد خوض تصفياتٍ صعبة، فبعد تأهله من على صدارة مجموعته في الدور الثاني، أوقعته القرعة مع منتخبي اليابان وأستراليا في الدور الثالث، ونجح في الصعود من الصدارة.

وسيستهل المنتخب السعودي مبارياته باللقاء الأصعب ضد التانجو، ثم سيواجه منتخب بولندا، ويختتم مبارياته في المجموعة بمواجهة المكسيك.