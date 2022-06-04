انت الان تتابع خبر المنتخب الوطني لكرة القدم يتوجه إلى الكويت لخوض تصفيات أمم آسيا والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - اختتم المنتخب الوطني لكرة القدم اليوم السبت، معسكره التدريبي في العاصمة القطرية الدوحة، ضمن تحضيرات النشامى لخوض تصفيات كأس آسيا 2023 والتي تنطلق الأربعاء المقبل في الكويت.

وقال الموقع الرسمي لاتحاد كرة القدم إن المنتخب الوطني أجرى تدريبه الأخير في الدوحة صباح اليوم بمركز اللياقة بمقر إقامته، قبل أن يتوجه الوفد مساءً إلى الكويت تأهباً للتصفيات.

وتخلل معسكر النشامى في الدوحة، خوض مباراتين وديتين، فاز في الأولى أمام الهند 2-0، قبل أن يتعثر أمام أستراليا 1-2.

و يضم وفد المنتخب المغادر إلى الكويت 24 لاعباً: يزيد أبو ليلى، مالك شلبية، محمود الكواملة، مراد الفالوجي، محمد أبو حشيش، محمد الدميري، براء مرعي، يزن العرب، طارق خطاب، عبدالله نصيب، إحسان حداد، خليل بني عطية، بهاء عبد الرحمن، نور الروابدة، صالح راتب، رجائي عايد، أحمد سمير، محمود مرضي، موسى التعمري، منذر أبو عمارة، محمد أبو زريق “شرارة”، علي علوان، يزن النعيمات، وحمزة الدردور.

ويستهل النشامى مشواره بالتصفيات ضمن المجموعة الأولى بلقاء نيبال عند العاشرة والربع مساء الأربعاء القادم -بتوقيت الأردن-، ثم يلتقي إندونيسيا بعد ثلاثة أيام، على أن يختتم مشواره بلقاء الكويت 14 من الشهر الحالي، حيث يتأهل بطل المجموعة إلى جانب أفضل خمسة منتخبات تحتل المركز الثاني من المجموعات الست إلى النهائيات القارية والتي تقام صيف العام القادم 2023.