الأرجنتيني تيفيز يعلن اعتزاله كرة القدم

الأرجنتيني تيفيز يعلن اعتزاله كرة القدماعلن المهاجم الأرجنتيني الدولي السابق كارلوس تيفيز، الذي بقي من دون ناد منذ العام الماضي، اليوم السبت اعتزاله لكرة القدم.

وقال اللاعب البالغ 38 عاما لتلفزيون "أمريكا" في الأرجنتين "سأعتزل، تأكد الأمر".

وأضاف "كلاعب أعطيت كل شيء من قلبي وهذا يجعلني في سلام مع نفسي".

ولعب تيفيز 76 مباراة مع الأرجنتين، وشارك في نسختين من المونديال، وكان ضمن التشكيلة التي أحرزت الميدالية الذهبية في أولمبياد 2004 في أثينا.