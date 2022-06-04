نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رحلة جديدة نحو الثامنة.. موعد مباراة مصر وغينيا تصفيات كأس الأمم الأفريقية والقنوات الناقلة في المقال التالي
عمر شويل - جدة مباراة مصر وغينيا ، تختتم مساء الأحد 5 يونيو 2022، مباريات الجولة الأولى من تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2023 والمقرر إقامتها في ساحل العاج منتصف العام المقبل، حيث يستضيف ملعب ستاد القاهرة الدولي في العاصمة المصرية القاهرة، مواجهة قوية وهامة، تمثل الصراع المباشر والمرتقب، بحكم الأفضلية التاريخية والترتيب على مستوى التصنيف العالمي، تجمع منتخبا غينيا ومصر ، واللذين قدما مردودًا طيبًا في السنوات الأخيرة، ولاسيما منتخب الفراعنة، وصيف نسختي 2017 في الجابون و2021 في الكاميرون.
نتناول في السطور المقبلة، كل التفاصيل والأخبار والكواليس بشأن موعد مباراة مصر وغينيا والقنوات الناقلة ، علاوة على تاريخ مشاركات ونتائج المنتخبين في كأس الأمم الأفريقية قبل النسخة 34 ، فضلًا عن تاريخ مواجهات مصر وغينيا .
مباراة مصر وغينيا
على بعد نحو 9 أعوام منذ آخر مواجهة جمعتهما في إطار تصفيات كأس العالم 2014 ، يعود منتخبا غينيا ومصر للقاء مجددًا.
هُنا يُكتب التاريخ. هُنا كأس الأمم الإفريقية
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رحلة جديدة نحو الثامنة.. موعد مباراة مصر وغينيا تصفيات كأس الأمم الأفريقية والقنوات الناقلة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.