نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رحلة جديدة نحو الثامنة.. موعد مباراة مصر وغينيا تصفيات كأس الأمم الأفريقية والقنوات الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة مباراة مصر وغينيا ، تختتم مساء الأحد 5 يونيو 2022، مباريات الجولة الأولى من تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2023 والمقرر إقامتها في ساحل العاج منتصف العام المقبل، حيث يستضيف ملعب ستاد القاهرة الدولي في العاصمة المصرية القاهرة، مواجهة قوية وهامة، تمثل الصراع المباشر والمرتقب، بحكم الأفضلية التاريخية والترتيب على مستوى التصنيف العالمي، تجمع منتخبا غينيا ومصر ، واللذين قدما مردودًا طيبًا في السنوات الأخيرة، ولاسيما منتخب الفراعنة، وصيف نسختي 2017 في الجابون و2021 في الكاميرون.

نتناول في السطور المقبلة، كل التفاصيل والأخبار والكواليس بشأن موعد مباراة مصر وغينيا والقنوات الناقلة ، علاوة على تاريخ مشاركات ونتائج المنتخبين في كأس الأمم الأفريقية قبل النسخة 34 ، فضلًا عن تاريخ مواجهات مصر وغينيا .

مباراة مصر وغينيا

على بعد نحو 9 أعوام منذ آخر مواجهة جمعتهما في إطار تصفيات كأس العالم 2014 ، يعود منتخبا غينيا ومصر للقاء مجددًا.