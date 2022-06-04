انت الان تتابع خبر رسالة نارية من بركات إلى موسيماني: اتحلي بالهدوء وعدم الرد والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - قام محمد بركات نجم النادي الاهلي السابق، بتودجي رسالة نارية من العيار الثقيل إلى الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، وهو المدير الفني للفريق الاول لكرة القدم في النادي الأهلي، وهي التي لفتت أنظار الجميع له حالياً.

رسالة بركات بعد تصريحات موسيماني الاخيرة

وجاءت هذه الرسالة بعد التصريحات الخاصة بموسيماني المدير الفني الأخيرة عبر وسائل الإعلام الجنوب أفريقية، وهذا يأتي بعد خسارة الأهلي بطولة دوري أبطال إفريقيا أمام الوداد المغربي بهدفين دون رد.

رسالة نارية من بركات إلى موسيماني

وحرص بركات على توجه العديد من الرسائل إلى موسيماني في برنامج “الريمونتادا” الذي يبث على قناة المحور الفضائية، قائلاً “تصريحات كتير ومداخلاتك كتير، يجب عليك أن تتحلى بالهدوء وعدم الرد والتعليق باستمرار في وسائل الإعلام”.

وتابع قائلاً “يجب على موسيماني، التركيز على ما سيحدث في الفترة المقبلة، لأن المباريات المقبلة سواء في الدوري أو كأس مصر، مهمة للغاية وذلك بعد خسارة بطولة افريقيا، موسيماني مدرب كبير وما حققه مع الأهلي إنجاز ولكن يجب عدم التعليق في الصحافة”.