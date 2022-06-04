موعد مباراة السعودية وكولومبيا ضمن استعدادات الأخضر لكأس العالم 2022

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عمر شويل - جدة نقدم لكم موعد مباراة السعودية وكولومبيا الودية ضمن استعدادات المنتخب السعودي إلى المشاركة في بطولة كأس العالم 2022 والتي سوف تقام في دولة قطر بنهاية العام الجاري، وينتظر كل عشاق الأخضر تلك المباراة والتي تعد أو لقاء ودي يقام استعداداً لكأس العالم، وذلك لمعرفة مدى جاهزية اللاعبين والتدريب على بعض الخطط التكتيكية أمام منتخب قوي مثل المنتخب الكولومبي الذي يعد من أقوى منتخبات قارة أمريكا الجنوبية، ولذلك فذلك اللقاء يعد التحام قوي سوف يساعد المنتخب في التحضير بشكل قوي للبطولة.

موعد مباراة السعودية وكولومبيا

وبدأ المنتخب السعودي معسكراً تدريبياً في مدينة أليكانتي الإسبانية تحت قيادة المدير الفني الفرنسي رينارد ضمن المرحلة الأولى من برنامج الإعداد لكأس العالم، والذي سوف يشهد لقاءات قوية من أجل تدريب اللاعبين على مثل تلك المباريات قبل خوض البطولة في شهر نوفمبر المقبل، وقام المدير الفني للمنتخب بالاستقرار على خوض وديتين ضمن ذلك المعسكر من خلال ملاقاة منتخبات قارة أمريكا الجنوبية، حيث يكون اللقاء الأول أمام منتخب كولومبيا والثاني أمام فنزويلا.

وقام لاعبي المنتخب بالتدرب على ملعب منتجع لافينكا استعداداً للمباراة التحضيرية، من خلال عمليات الإحماء والتدرب على التمرير والكرات الثابتة، كما شهد المران تواجد اللاعب عبد الرحمن العبود بعد عودته من الإصابة واستعادة لياقته، فيما يستمر النجم السعودي سالم الدوسري في القيام بتمارين خاصة برفقة الجهاز الطبي، حتى يصبح جاهز للمشاركة في التدريبات الجماعية عقب إكتمال جاهزيته.

متى مباراة السعودية وكولومبيا والقنوات الناقلة

وقام الاتحاد السعودي لكرة القدم بالإعلان عن موعد اللقاء الذي يقام على ملعب نويفا كوندومينا في مدينة مورسيا الأسبانية وذلك غداً الأحد الموافق 5 يونيو 2022 في الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والسابعة مساءً بتوقيت القاهرة، كما أعلنت مجموعة قنوات ssc الرياضية السعودية عن نقلها للقاء المرتقب من خلال قناة ssc sports 1 HD لكي يتمكن جميع محبي الأخضر من متابعة اللقاء.

كما من المقرر أن تقام مباراة السعودية وفنزويلا في اللقاء التحضيري الثاني في يوم الخميس الموافق 9 يونيو 2022 وذلك في الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.