نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباريات مصر في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2023.. طالع الجدول لقاء ساخن مع إثيوبيا.. خلال ساعات في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد مباريات مصر في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2023 يهتم بها المشجعين الكبار والصغار وخاصًة من يعشقون كرة القدم. حيث أن جدول مباريات مصر في تصفيات كأس الأمم الأفريقية لعام 2022 – 2023 يهم المشاهدين في جميع أنحاء محافظات جمهورية مصر العربية وكذلك يهتم الجمهور بجانب رغبتهم لمعرفة ميعاد مباريات مصر في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2023. يهتمون أيضًا بمعرفة القنوات الناقلة لمباريات مصر في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2023 وهو ما ننشره في هذا الموضوع بالتفصيل.

موعد مباريات مصر في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2023

ننشر فيما يلي ميعاد مباريات مصر في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2023 بالترتيب وما هي الفرق المقرر أن يلعب ضدها المنتخب المصري:

يلعب منتخب إثيوبيا ضد المنتخب المصري يوم الإثنين 6 يونيو 2022 في ستاد بينجو الوطني.

ينافس المنتخب المصري المنتخب المالاوي في الفترة من 19 حتى 27 سبتمبر 2022 على ستاد القاهرة.

ويقف منتخب مالاوي ضد المنتخب المصري يوم 19 حتى 27 سبتمبر 2022 على ستاد بينجو الوطني

تلعب غينيا ضد المنتخب المصري في الفترة من 20 حتى 28 مارس 2023 في ستاد 28 سبتمبر.

ويلعب المنتخب المصري ضد منتخب إثيوبيا في الفترة من 20 إلى 28 مارس 2023 على ستاد القاهرة.

القنوات الناقلة لمباريات منتخب مصر في تصفيات أمم إفريقيا

القنوات الناقلة لمباريات منتخب مصر في تصفيات أمم أفريقيا يسأل عنها مشاهدي مباريات تصفيات أمم أفريقيا لعام 2023 والمقرر بثها على شبكة قنوات بي إن سبورتس التي تمتلك الحقوق الحصرية لبث مباريات تصفيات كأس أمم أفريقيا لعام 2022 – 2023 وذلك في في منطقة شمال أفريقيا.

مباريات منتخب مصر في تصفيات أمم إفريقيا

ونكون من خلال هذا الموضوع قد سهلنا على القراء كل تفاصيل موعد مباريات مصر في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2023. وكذلك القنوات الناقلة لمباريات منتخب مصر في تصفيات أمم إفريقيا. بجانب جدول المباريات للمنتخب المصري سواء داخل مصر أو خارجها على مدار الفترة من شهر يونيو الجاري وحتى شهر مارس من العام المقبل.

بهذا نكون قد قدمنا لكم متابعينا كل ما يتعلق بتوقيت مباريات مصر في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2023.. طالع الجدول لقاء ساخن مع إثيوبيا.. خلال ساعات.