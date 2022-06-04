الدنمارك تُسقِط فرنسا وهولندا تكتسح بلجيكا

الدنمارك تُسقِط فرنسا وهولندا تكتسح بلجيكاشهدت 5 مباريات من السبع التي أقيمت يوم الجمعة في الجولة الأولى من بطولة دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم، هزيمة أصحاب الأرض، ومنها 3 هزائم قاسية لمنتخبات فرنسا -حامل لقب البطولة- وبلجيكا وكرواتيا.

وفي أكبر مفاجآت الليلة وعلى ملعب فرنسا، قلب المنتخب الدانماركي تأخره بهدف إلى فوز ثمين على مضيفه الفرنسي 2-1، ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الأولى في المستوى الأول بدوري الأمم.

وسجل كريم بنزيمة هدفا في الشوط الأول ألغاه الحكم بسبب التسلل، لكنه لم يهدر الفرصة في الدقيقة 51 حيث توغل من الجهة اليمنى وتبادل الكرة مع كريستوفر نكونكو قبل أن يراوغ اثنين من مدافعي الدانمارك ويسدد في الشباك مانحا فرنسا التقدم.

وواجهت الدانمارك ضغطا كبيرا من فرنسا في معظم فترات الشوط الثاني، لكنها عادلت النتيجة عبر البديل كورنيليوس بعد عمل رائع من بيير إيميل هويبرغ، كما ضرب كورنيليوس مصيدة التسلل ليسجل هدف الفوز في الدقيقة 88.

وفي مفاجأة أخرى بنفس الجولة والمجموعة، فاز المنتخب النمساوي على مضيفه الكرواتي 3-صفر.

وسجل ماركو أرناوتوفيتش الهدف الأول للمنتخب الكرواتي في الدقيقة 41، قبل أن يسجل ميكائيل جريجوريتش الهدف الثاني في الدقيقة 54.

وفي الدقيقة 57، سجل مارسيل سابيتزر الهدف الثالث للمنتخب النمساوي.

وتحل فرنسا ضيفة على كرواتيا في مباراتها المقبلة يوم الاثنين القادم، بينما تواجه الدانمارك مباراة أخرى خارج الديار أمام النمسا متصدرة المجموعة بعد فوزها على كرواتيا.

هولندا تكتسح بلجيكا

وفي مفاجأة ثالثة، أحرز ممفيس ديباي هدفين لتنهي هولندا 25 عاما من دون انتصار على جارتها بلجيكا، بفوزها 4-1 في دوري الأمم الأوروبية في بروكسل، ضمن منافسات الجولة الأولى في المجموعة الرابعة بالمستوى الأول.

وسجل ستيفن برجفاين ودينزل دمفريس هدفين آخرين، لتنهي هولندا نحو 6 سنوات لم تخسر فيها بلجيكا على أرضها، في تراجع كبير للمتصدر السابق للتصنيف العالمي لمدة 3 سنوات قبل التراجع مؤخرا.

وسجل برجفاين هدف التقدم بتسديدة من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 40، لينتهي الشوط الأول بتقدم الضيوف قبل أن يضيف ديباي ودمفريس المزيد في الشوط الثاني بعد أداء حاسم.

وقلصت بلجيكا -التي فقدت روميلو لوكاكو للإصابة في بداية المباراة- الفارق في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل الضائع، عبر ميشي باتشواي.

وتعدّ هذه النتيجة انتكاسة خطيرة لبلجيكا التي تستعد لكأس العالم في وقت لاحق هذا العام.

يذكر أن المجموعة الرابعة تضم أيضا منتخبي بولندا ويلز، حيث التقيا أول أمس الأربعاء، وانتهت المباراة بفوز بولندا 2-1.

كما فاز منتخب سلوفاكيا خارج الديار على بيلاروسيا 1-صفر في الجولة الأولى للمجموعة الثالثة بالمستوى الثالث.

وفاز منتخب مولدوفا خارج ملعبه أيضا 2-صفر على ليختنشتاين في الجولة الأولى للمجموعة الرابعة بالمستوى الأول.

المصدر : وكالات