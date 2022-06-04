موعد بداية الدوري الإيطالي الموسم الجديد 2022- 2023.. والأندية المشاركة .. “ترقب الملايين”

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عمر شويل - جدة موعد بداية الدوري الإيطالي الموسم الجديد 2022-2023 يسأل عنها المهتمين بالدوري الإيطالي. إذ ينطلق بداية الدوري الإيطالي الموسم الجديد 2022-23 في شهر أغسطس المقبل وذلك في عام 2022. حيث أن موعد بداية الدوري الإيطالي الموسم الجديد 2022-23 ستكون قبل إقامة كأس العالم لعام 2022. لذا يتوقف الدوري الإيطالي في شهر نوفمبر المقبل من العام الجاري. ثم يعود الدوري في بداية عام 2023 ويستمر حتى يونيو العام المقبل. وخلال هذا الموضوع ننشر موعد بداية الدوري الإيطالي الموسم الجديد 2022-23.
موعد بداية الدوري الإيطالي الموسم الجديد 2022-23
بداية الدوري الإيطالي الموسم الجديد 2022- 2023 يبدأ في يوم 13 أغسطس من عام 2022 وتستمر مباريات الموسم الجديد من الدوري الإيطالي حتى يوم 13 نوفمبر 2022 ثم تتوقف المباريات من أجل إقامة مباريات كأس العالم لعام 2022.
موعد عودة الدوري الإيطالي عام 2023
تعود مباريات الدوري الإيطالي 2022 – 2023 بعد توقفها من أجل كأس العالم 2022 وذلك في يوم 4 يناير 2023 وتستمر جولات الدوري الإيطالي إلى يوم 4 يونيو 2023 من العام المقبل حيث تشهد المبارة النهائية أمام الكالتشيو.
ما هي أندية الدوري الإيطالي؟
يسأل البعض عن الأندية المشاركة في الدوري الإيطالي لعام 2022 – 2023 ميلاديًا وهو ما ننشره فيما يلي:
- يلعب نادي أتالانتا الإيطالي على ملعب جيويس.
- ونادي بولونيا الإيطالي يلعب على ملعب ريناتو دالارا.
- ويؤدي نادي كريمونيزي الإيطالي مبارياته على ملعب جيوفاني زيني.
- ويلعب نادي إيمبولي الإيطالي على ملعب كارلو كاستيلاني.
- ويؤدي نادي فيورنتينا الإيطالي مبارياته على ملعب أرتيمو فرانكي.
- ويقف لاعبي نادي هيلاس فيرونا الإيطالي على ملعب مارك أنطونيو في الدوري الإيطالي 2022 – 2023.
- نادي الإنتر يلعب مبارياته في الدوري الإيطالي على ملعب سان سيرو.
- يلعب فريق يوفنتوس مبارياته على ستاد أليانز الإيطالي.
- نادي لاتسيو الإيطالي يلعب على ستاد أولمبيكو.
- يلعب نادي ليتشي في الدوري الإيطالي على ملعب فيا ديل ماري.
- يلعب نادي ميلان في ستاد سان سيرو.
- يقف لاعبي نادي نابولي في ستاد دييجو أرماندو مارادونا لاداء مبارياتهم في الدوري الإيطالي.
- نادي روما يلعب مبارياته في ستاد أولمبيكو.
- يلعب نادي ساليرنيتانا الإيطالي في ستاد أريتشي.
- تقف لاعيبة نادي سامبدوريا الإيطالي في الدوري الإيطالي في ملعب لويجي فيراريس.
- يلعب نادي ساسوولو في ستاد مابي.
- فيما يلعب نادي سبيزيا الإيطالي في ملعب ألبيرتو بيتشو.
- يلعب نادي تورينو في ملعب أولمبيكو جراندي تورينو.
- فيما يلعب نادي أودينيزي الإيطالي على ستاد فيرولي.
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