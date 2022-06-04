نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد بداية الدوري الإيطالي الموسم الجديد 2022- 2023.. والأندية المشاركة .. “ترقب الملايين” في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد بداية الدوري الإيطالي الموسم الجديد 2022-2023 يسأل عنها المهتمين بالدوري الإيطالي. إذ ينطلق بداية الدوري الإيطالي الموسم الجديد 2022-23 في شهر أغسطس المقبل وذلك في عام 2022. حيث أن موعد بداية الدوري الإيطالي الموسم الجديد 2022-23 ستكون قبل إقامة كأس العالم لعام 2022. لذا يتوقف الدوري الإيطالي في شهر نوفمبر المقبل من العام الجاري. ثم يعود الدوري في بداية عام 2023 ويستمر حتى يونيو العام المقبل. وخلال هذا الموضوع ننشر موعد بداية الدوري الإيطالي الموسم الجديد 2022-23.

موعد بداية الدوري الإيطالي الموسم الجديد 2022-23

بداية الدوري الإيطالي الموسم الجديد 2022- 2023 يبدأ في يوم 13 أغسطس من عام 2022 وتستمر مباريات الموسم الجديد من الدوري الإيطالي حتى يوم 13 نوفمبر 2022 ثم تتوقف المباريات من أجل إقامة مباريات كأس العالم لعام 2022.

موعد عودة الدوري الإيطالي عام 2023

تعود مباريات الدوري الإيطالي 2022 – 2023 بعد توقفها من أجل كأس العالم 2022 وذلك في يوم 4 يناير 2023 وتستمر جولات الدوري الإيطالي إلى يوم 4 يونيو 2023 من العام المقبل حيث تشهد المبارة النهائية أمام الكالتشيو.

ما هي أندية الدوري الإيطالي؟

يسأل البعض عن الأندية المشاركة في الدوري الإيطالي لعام 2022 – 2023 ميلاديًا وهو ما ننشره فيما يلي: