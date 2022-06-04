نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات منتخب الجزائر في تصفيات أمم أفريقيا 2023 المرتقبة .. “اضبط ساعتك” في المقال التالي

عمر شويل - جدة مواعيد مباريات منتخب الجزائر في تصفيات أمم أفريقيا 2023 يسأل عنها المهتمين بمباريات أمم أفريقيا لعام 2023. حيث تبدأ مباريات منتخب الجزائر في تصفيات أمم أفريقيا 2023 غدًا السبت الموافق 4 يونيو 2022 إذ يلعب منتخب الجزائر في تصفيات أمم أفريقيا 2023 أمام أوغندا. وتكون مواعيد مباريات منتخب الجزائر في تصفيات أمم أفريقيا 2023 على 4 مباريات في تصفيات أمم أفريقيا وذلك قبل كأس العالم 2022. وستكون أخر جولتين في تصفيات مارس 2023. وخلال هذا الموضوع ننشر قائمة مباريات منتخب الجزائر في تصفيات أمم أفريقيا 2023 بمواعيدها.

مواعيد مباريات منتخب الجزائر في تصفيات أمم أفريقيا 2023

تبدأ دولة الجزائر مباراياتها في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2023 ميلاديًا. غدًا السبت وهي ستة مباريات نرصدها لكم فيما يلي:

مباراة الجزائر ضد أوغندا تقام غدًا السبت 4 يونيو 2022 وذلك في تمام الساعة 8 مساءًا بتوقيت الجزائر.

الجزائر ضد تنزانيا تقام يوم 8 يونيو الجاري من عام 2022 ميلاديًا وذلك في تمام السادسة مساءً بتوقيت الجزائر.

مباراة الجزائر ضد النيجر يوم 19 سبتمبر 2022.

الجزائر ضد النيجر يوم 27 سبتمبر 2022.

مباراة الجزائر ضد أوغندا تقام العام المقبل يوم 20 مارس 2023.

الجزائر ضد تنزانيا وذلك يوم 28 مارس 2023.

تشكيل منتخب الجزائر في تصفيات أمم أفريقيا 2023

ننشر فيما يلي تشكيل منتخب الجزائر في تصفيات أمم أفريقيا 2023 والمقرر بدأ مبارياتهم غدًا السبت 4 يونيو أمام أوغندا:

يقف في حراسة مرمى منتخب الجزائر حارس المرمى رايس مبولحي ومصطفى زغبة وأنتوني ماندريا. في خط الدفاع لمنتخب الجزائر في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2023 عيسى ماندي وعبدالقادر بدران وكريم زيدادكا وحسين بن عيادة وأحمد توبة، توجاي ورامي بن سبعيني وياسين حماش. يقف في خط الوسط كلًا من رامز زروقي وآدم زورقان وهشام بوداوي وسفيان بن دبكة وقادري، إسماعيل بن ناصر في خط الهجوم كلًا من يوسف بلايلي وياسين براهيمي ورشيد غزال وآدم وناس وعمورة وإسلام سليماني وعمراني وبن عياد.

بهذا نكون قد قدمنا كل ما يتعلق بمواعيد مباريات منتخب الجزائر في تصفيات أمم أفريقيا 2023، المرتقبة والتي ينتظرها الكثيرون من عشاق كرة القدم في الجزائر وستبدأ خلال الأيام القادمة بعد الخروج من دور المجموعات في النسخة الأخيرة.