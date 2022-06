قمة السبت المثيرة.. موعد مباراة إيطاليا وألمانيا دوري الأمم الأوروبية والقنوات الناقلة

عمر شويل - جدة مباراة إيطاليا وألمانيا ، نسخة جديدة تنطلق من بطولة دوري الأمم الأوروبية 2023/2022 لكرة القدم، ولحساب مرحلة الذهاب في المجموعة A3 يحتضن مساء السبت 4 يونيو 2022، ملعب ريناتو دالارا في مدينة بولونيا الإيطالية، مواجهة قوية، ربما تكون بمثابة نهائي مبكر للموسم الثالث من دوري الأمم الأوروبية، حيث يتوقع أن تشهد المباراة متابعة كبيرة من جماهير وعشاق الآتزوري والماكينات الألمانية.

نستعرض خلال السطور المقابلة، جميع التفاصيل والكواليس وآخر الأخبار حول موعد مباراة إيطاليا وألمانيا والقنوات الناقلة ، علاوة على تاريخ المنتخبين مع بطولة دوري الأمم الأوروبية ، فضلًا عن تاريخ مواجهات إيطاليا وألمانيا .

مواجهة جديدة إذن، تجمع العملاقين ألمانيا وإيطاليا ، في إطار منافسات بطولة دوري الأمم الأوروبية .

والتي تمثل نموذج مصغر من بطولة كأس الأمم الأوروبية .

والتي توج الطليان بآخر نسخها في يورو 2020 على حساب إنجلترا.

ويسعى الآتزوري لمصالحة جماهيره، بعد ضياع حلم التأهل إلى كأس العالم 2022 ، في ملحق التصفيات.

بينما يطمح المانشافت إلى تحضير قوي، قبل خوض غمار مونديال قطر 2022 .

جدير بالذكر أن المنتخبين يلعبان ضمن المجموعة الأولى 3 ، وفق ما سنبينه في جدول مفصل لاحقًا.

نستعرض بدايةً ترتيب المنتخبات الأكثر تتويجًا ببطولة دوري الأمم الأوروبية :

وهذه مجموعات كأس العالم 2022 المقرر إقامتها في قطر أواخر العام الجاري:

وهذا جدول الدوريات في مجموعات دوري الأمم الأوروبية 2022 :

المنتخب الإيطالي

نستهل تغطيتنا مع أصحاب الأرض والجمهور منتخب إيطاليا لكرة القدم .

والذي يخوض مواجهة السبت، في محاولة للمضي قدمًا نحو لقبه الأول في دوري الأمم الأوروبية.

خاصة بعد فقدانه لقب كأس الأبطال ( كأس أوروبا وأمريكا الجنوبية ) لحساب المنتخب الأرجنتيني يوم الأربعاء الماضي “1 يونيو 2022”.

Final day of training ahead of our Nations League opener in Bologna

