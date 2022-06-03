انت الان تتابع خبر تغريدة مفاجئة من المصري محمد صلاح بعد الانتقادات الكثيرة التي تلقاها.. لن تتخيلوا ماذا طلب !! والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - تعرض المصري محمد صلاح لإنتقادات كثيرة عقب هزيمة فريقة في نهائي دوري ابطال أوروبا، رغم مستواه الذي أشاد به الكثيرون، خرج بعدها ليعبر عما حدث في رسالة عبر حسابه الرسمي على تويتر.

وأضاف:" إن تقديري من قبل المشجعين والصحفيين الرياضيين في نفس الموسم هو شيء خاص لن أنساه أبداً، ومع ذلك، أود أن أضحي بكل تلك الجوائز الشخصية من أجل فرصة إعادة المباراة النهائية، لكن هذه ليست الطريقة التي تسير بها كرة القدم".

يذكر أن ليفربول توج هذا الموسم بكأس الإتحاد الإنجليزي وكأس الرابطة، بينما حصل صلاح على جائزة أفضل هداف وأفضل ممرر في البريميرليج، كما حصل على جائزة أفضل لاعب في البريميرليج بتصويت الجماهير، و أفضل لاعب قِبل رابطة الكتاب والصحفيين.