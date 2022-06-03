نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة مصر وغينيا تصفيات كأس إفريقيا 2023 والقنوات الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة مباراة مصر وغينيا تصفيات كأس إفريقيا 2023، سيكون ملعب ستاد القاهرة الدولي مسرحاً لإقامة مباراة مصر وغينيا في إطار منافسات الجولة الأولى من منافسات المجموعة الرابعة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس أمم إفريقيا 2023 بكوت ديفوار، حيث يأمل المنتخب المصري التأهل لخوض منافسات كأس إفريقيا 2023، ومن ثم التتويج بلقب بطولة كأس إفريقيا بعد غياب دام لأكثر من 12 عاماً.

وتعد مباراة مصر وغينيا هي الأولى للمنتخب المصري تحت قيادة مديره الفني إيهاب جلال والذي تولى مهمة تدريب المنتخب المصري بعد رحيل البرتغالي كارلوس كيروش عن المنتخب المصري بعد عدم التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2022، حيث يسعى إيهاب جلال المدير الفني لمنتخب مصر تحقيق بداية جيدة له مع المنتخب المصري، وحسم التأهل مبكراً إلى نهائيات كأس إفريقيا 2023.

ويأمل المنتخب المصري تحقيق أول فوز له تحت قيادة مديره الفني إيهاب جلال من أجل إعطاء دفعة معنوية للمنتخب المصري في مشواره بتصفيات كأس إفريقيا 2023، حيث سيتأهل المنتخبان صاحبي المركزين الأول والثاني من كل مجموعة من التصفيات إلى نهائيات كأس إفريقيا 2023.

وكانت قرعة التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس إفريقيا 2023 قد أوقعت المنتخب المصري في المجموعة الرابعة رفقة منتخبات: غينيا، وإثيوبيا، ومالاوي، وتعد الفوارق الفنية والتاريخية في هذه المجموعة لصالح المنتخب المصري، مما يعني أن المنتخب المصري قادراً على التأهل إلى نهائيات كأس إفريقيا 2023 بمشيئة الله تعالى.

موعد مباراة مصر وغينيا

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد أعلن عن موعد مباراة مصر وغينيا في تصفيات كأس إفريقيا 2023، حيث من المقرر أن تقام مباراة مصر وغينيا مساء يوم الأحد الموافق الخامس من شهر يونيو الحالي، على أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة مصر وغينيا

ومن المقرر أن تقوم شبكة قنوات bein SPORTS بالنقل الحي والمباشر لأحداث مباراة مصر وغينيا على الهواء مباشرة من خلال شاشة قناة bein SPORTS 3HD بصوت المعلق علي محمد علي، فيما ستقوم قناة أون سبورتس التردد الأرضي بالنقل الحي والمباشر لأحداث مباراة مصر وغينيا القادمة في تصفيات كأس إفريقيا 2023.