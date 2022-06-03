انت الان تتابع خبر انطلاق أولى جولات سباق الدرفت بالبحر الميت والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - ذكرت الأردنية لرياضة السيارات، أن البحر الميت، يحتضن الجمعة، منافسات سباق الدرفت، أولى جولات بطولة الأردن لسباقات الدرفت.

وأشارت إلى "تحديد منطقة الصيانة لرالي الأردن لإقامة أحداث السباق الذي يتكون من جولتين تأهيليتين وجولة ثالثة نهائية".

والثلاثاء، انتهت عملية تسجيل الرسم العادية، فيما انتهت الأربعاء للرسم المضاعفة. وفي اليوم ذاته سيُعلن عن قائمة المشاركين على ما ذكرت الأردنية لرياضة السيارات.

وتضم بطولة الأردن 4 سباقات للدرفت، وشارك في البطولة العام الماضي متسابقون من الأردن وفلسطين ومصر.

يشرف على السباق لجنة الحكام المكونة من أنس بيشتو (رئيسا) والأعضاء أيمن النجار ووضاح عقبة، ومدير السباق موسى حزينة وكبير المراقبين سامر عبيدو، ومسؤول السلامة عبدالله جانخوت، ومسؤول الفحص الفني حاتم المنير، وضابط شؤون المتسابقين يمان أبو العدس، ومسؤول العمليات محمد الدبوبي، وضابطي الاتصالات مؤيد مكاوي وإبراهيم جرادات، ومسؤولي النتائج ديمة زرعيني وسامي عبيدو ويزن حسان ويزن مرعي، ومسؤول التوثيق الإداري محمد شتيوي، ومسؤولة التسويق داليا ناصر الدين ولجنة الفحص الفني المكونة من باسم ترزي، ونتاشا ذخقان، وعيسى خير ومراد مراد، ومسؤول موقف الصيانة حنا قبطي، ومسؤول دخول وخروج السيارات للمضمار أحمد الظاهر، ومسؤول التصوير مؤيد فريج ومسؤول نقطة البداية محمد الشيخ، والمسؤول المالي محمد السيد ومسؤول الأمن خليل السواعير ومسؤول اللوازم رضا بكر.

ونشرت الأردنية لرياضة السيارات نتائج بطولة الأردن لسباقات الدرفت 2021

المركز الأول: المتسابق أنس الحلو برصيد 75 نقطة.

المركز الثاني: المتسابق محمد الفقهاء برصيد 64 نقطة.

المركز الثالث: المتسابق مؤيد يوسف برصيد 46 نقطة.

المركز الرابع: المتسابق عصام الجمل برصيد 44 نقطة.

المركز الخامس: المتسابق سهيل الأصبح (فلسطين)، برصيد 44 نقطة.

المركز السادس: المتسابق مؤمن الدحلة برصيد 34 نقطة.

المركز السابع: المتسابق سليمان عوض برصيد 34 نقطة.

المركز الثامن: المتسابق ياسر الحلو برصيد 28 نقطة.

المركز التاسع: المتسابق أحمد الجبالي برصيد 28 نقطة.

المركز العاشر: المتسابق محمد شاكر برصيد 25 نقطة.

المركز الحادي عشر: المتسابق عثمان التكريتي برصيد 22 نقطة.

المركز الثاني عشر: المتسابق مجاهد البيتموني برصيد 22 نقطة.

المركز الثالث عشر: المتسابق عبد الله أبو حسين برصيد 18 نقطة.

المركز الرابع عشر: السيد غريب (مصر) برصيد 14 نقطة.

المركز الخامس عشر: نصر هنية برصيد 14 نقطة.