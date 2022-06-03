انت الان تتابع خبر زيدان على طاولة حوار باريس سان جيرمان.. وعرض خيالي كأعلى مدرب أجراً والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - التقى مدرب ريال مدريد السابق الفرنسي زين الدين زيدان،، برئيس نادي باريس سان جيرمان ناصر الخليفي، في العاصمة الفرنسية باريس، وفق صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، الأربعاء.

وحسب للصحيفة الإسبانية، فإن زيدان اجتمع بالخليفي يوم الاثنين الماضي، حيث يرغب رئيس سان جيرمان في تعيين "زيزو" مديرا فنيا للفريق الباريسي.

وأضافت الصحيفة، أن الجلسة شهدت التفاوض على بعض الأمور، لكن لا تزال هناك أشياء يجب الانتهاء منها قبل التوصل إلى اتفاق محتمل بين الطرفين.

وأشارت إلى أن الخليفي عرض على زيدان تقاضي 25 مليون يورو في الموسم الواحد، وهذا من شأنه أن يضع المدرب الفرنسي على رأس قائمة المدربين الأعلى أجرا في العالم، متخطيا دييغو سيميوني، الذي يحصل حاليا على 24 مليون يورو في الموسم من أتلتيكو مدريد، وكذلك بيب غوارديولا، الذي يحصل على 23 مليون يورو في الموسم من مانشستر سيتي.

وتواجد زيدان في الأيام الماضية في باريس، على خلفية حضور نهائي دوري أبطال أوروبا، والذي جمع بين ريال مدريد وليفربول، وحسمه الميرينغي بهدف دون رد، وتوج بلقبه الرابع عشر.

ويرغب ناصر الخليفي بشدة التعاقد مع زيدان، ليتولى مهمة تدريب باريس سان جيرمان، خلفا للمدرب الحالي الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، إذ لم يتول الفرنسي، البالغ من العمر 49 عاما، تدريب أي فريق منذ رحيله عن ريال مدريد الإسباني، في نهاية الموسم الماضي.

وقالت صحيفة “Eurosport” العالمية، إن زين الدين زيدان رفض تدريب نادي باريس سان جيرمان، مؤكدة أن المدرب الفرنسي غير مقتنع بمشروع الفريق الباريسي، بالرغم من التجديد لمواطنه كيليان مبابي في صفقة مدوية للنادي الفرنسي، كان المنافس الأول فيها فريق ريال مدريد.