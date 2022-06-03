نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة السعودية وكولومبيا القادمة والقنوات الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة مباراة السعودية وكولومبيا القادمة، ينتظر عشاق ومحبي كرة القدم السعودية والمنتخب السعودي مباراة السعودية ضد كولومبيا القادمة والمقرر إقامتها مساء يوم الأحد الموافق الخامس من شهر يونيو الجاري، في مباراة ستقام على أرضية ملعب ملعب نويفا لا كوندومينا بإسبانيا، ضمن استعدادات المنتخب السعودي لخوض منافسات نهائيات كأس العالم 2022 مونديال قطر الشتاء القادم، والذي سيقام على الأراضي العربية للمرة الأولى في تاريخ منافسات كأس العالم.

مباراة السعودية ضد كولومبيا

وتعد مباراة السعودية وكولومبيا هي الأولى للمنتخب السعودي في إطار استعداداته لنهائيات كأس العالم، حيث تمكن الأخضر السعودي بقيادة مديره الفني الفرنسي إيرفي رينارد من التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2022 بعد أن تمكن من تصدر المجموعة الثانية من التصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022، ليكون الأخضر السعودي ضمن المنتخبات التي تأهلت إلى كأس العالم عن قارة آسيا.

وكانت قرعة نهائيات كأس العالم 2022 في قطر قد أوقعت المنتخب السعودي في المجموعة الثالثة من منافسات دوري المجموعات من بطولة كأس العالم 2022، حيث سيلعب المنتخب السعودي رفقة منتخبات: كرواتيا، والأرجنتين، وبولندا في المجموعة الثالثة، ومن ثم سيتأهل المنتخب السعودي إلى دور الستة عشر من منافسات مونديال قطر 2022 في حال أن تمكن من إنهاء دوري المجموعات في أحد المركزين الأول أو الثاني في هذه المجموعة.

على الجانب الآخر فإن منتخب كولومبيا لم يحالفه الحظ في التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2022، المنتخب الكولومبي انهى مشواره في تصفيات كأس العالم 2022 عن قارة أمريكا الجنوبية في المركز السادس برصيد 23 نقطة، مما جعله خارج منافسات كأس العالم 2022.

موعد مباراة السعودية وكولومبيا

وبحسب ما أعلن عنه الاتحاد السعودي لكرة القدم فإنه من المقرر أن تقام مباراة السعودية ضد كولومبيا الودية مساء يوم الأحد القادم في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة السعودية وكولومبيا

ومن المقرر أن تقوم شبكة قنوات SSC السعودية بالنقل الحي والمباشر لأحداث مباراة السعودية وكولومبيا الدولية الودية مساء يوم الأحد من أجل أن تتمكن جماهير الأخضر السعودي من متابعة منتخبهم في أولى مبارياته الإعدادية لخوض غمار منافسات كأس العالم 2022.