البرتغال تتعادل مع إسبانيا في دوري الأمم
استهل منتخب إسبانيا وضيفه المنتخب البرتغالي مسيرتهما في النسخة الحالية ببطولة دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم، بالتعادل 1 - 1 يوم الخميس، في الجولة الأولى لمباريات المجموعة الثانية بالقسم الأول من مرحلة المجموعات للمسابقة القارية.
وفي مدينة إشبيلية، بادر المنتخب الإسباني بالتسجيل عن طريق ألفارو موراتا في الدقيقة 25، قبل أن يحرز ريكاردو هورتا هدف التعادل لمنتخب البرتغال في الدقيقة 82.
وتصدر منتخب التشيك ترتيب المجموعة، بعدما حصد أول ثلاث نقاط في مشواره بالبطولة على حساب سويسرا 2-1، متفوقا بفارق نقطتين على أقرب ملاحقيه وهما منتخبا إسبانيا والبرتغال، فيما قبع منتخب سويسرا في قاع الترتيب بلا رصيد من النقاط.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر البرتغال تتعادل مع إسبانيا في دوري الأمم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.