نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “بداية الحلم” موعد مباراة الجزائر وأوغندا في تصفيات الكان 2023 والقنوات الناقلة وملعب اللقاء في المقال التالي

عمر شويل - جدة بدأ عشاق المنتخب الوطني الجزائري في البحث عن موعد مباراة الجزائر وأوغندا، في مستهل مشوار التصفيات الأفريقية المؤهلة إلي بطولة كأس الأمم الأفريقية 2023، المقرر أقامتها في دولة كوديفوار تلعب الجزائر ضمن المجموعة السادسة “f”، التي تضم بجوارها كلاً من المنتخبات التالية “أوغندا، تنزانيا، النيجر”، ومن خلال السطور القادمة عبر موقعكم ثقفني، سنقدم لكم تفاصيل المباراة المرتقبة من موعد وملعب اللقاء ورابط حجز تذاكر المباراة.

كانت وزارة الشباب والرياضة في الجزائر، قد قررت أن تتبع سياسة بيع تذاكر مباريات المنتخب الوطني الجزائري إلكترونياً، من خلال أتأخت رابط حجز تذاكر المباراة في بادرة هي الأولى في الجزائر، بهدف الاستفادة من التكنولوجيا الرقمية، في التيسير على الجماهير في حجز وشراء التذاكر وتوفيراً للوقت والجهد، مباراة الجزائر ضد أوغندا تقرر لها بصورة نهائية أن تقام على ملعب 5 جولية.

عداد تنازلي للمباراة

موعد مباراة الجزائر وأوغندا

السابعة مساءً بالتوقيت العالمي جرينتش.

الثامنة بتوقيت الجزائر العاصمة، تونس، المغرب.

التاسعة مساءً بتوقيت كلاً من دول مصر، السودان، ليبيا.

العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، دولة قطر، الكويت، البحرين.

مباراة الجزائر وأوغندا في تصفيات الكان 2023