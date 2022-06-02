الأرجنتين تهزم إيطاليا وتتوج بكأس "فيناليسيما"توج منتخب الأرجنتين بلقب كأس (فيناليسيما 2022)، عقب فوزه الكبير 3 - صفر على منتخب إيطاليا، يوم الأربعاء، على ملعب (ويمبلي) العريق في العاصمة البريطانية لندن.

وجمعت مباراة كأس فيناليسيما 2022 بين المنتخب الأرجنتيني، بطل كأس أميركا الجنوبية (كوبا أمريكا) العام الماضي، ومنتخب إيطاليا، حامل لقب كأس الأمم الأوروبية (يورو 2020) التي أقيمت العام الماضي أيضا.

وسيطر المنتخب الأرجنتيني على معظم فترات المباراة، حيث كان بإمكانه تسجيل المزيد من الأهداف، لولا سوء الحظ الذي صادف نجومه في أكثر من فرصة، ليبرهن عن جاهزيته من الآن للمشاركة في كأس العالم.

في المقابل، بدا المنتخب الإيطالي باهتا للغاية وظهر لاعبوه بعيدين تماما عن مستواهم المعتاد، ليثير قلق جماهيره قبل لقائه المرتقب مع ضيفه المنتخب الألماني يوم السبت القادم في مستهل مباريات المنتخبين بالمجموعة الثالثة للقسم الأول من مرحلة المجموعات ببطولة دوري الأمم الأوروبية.

وافتتح لاوتارو مارتينيز التسجيل لمنتخب الأرجنتين في الدقيقة 28 بعد تمريرة رائعة من الساحر الأرجنتيني ليونيل ميسي، فيما أضاف آنخيل دي ماريا الهدف الثاني في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول، من صناعة مارتينيز.

واختتم (البديل) باولو ديبالا مهرجان الأهداف الأرجنتينية، بعدما أحرز الهدف الثالث في الدقيقة الرابعة (الأخيرة) من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.