نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة منتخب مصر ضد كوريا الجنوبية الودية “Egypt vs Korea” والقنوات الناقلة قائمه الفراعنة في سيول في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد مباراة منتخب مصر ضد كوريا الجنوبية الودية حيث يستعد المنتخب المصري لخوض مباراة قوية من العيار الثقيل في الإطار الودي والتي تجمع بينه وبين نظيره فريق كوريا الجنوبية، وذلك ضمن استعداد منتخب مصر لخوض منافسات تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2023، وكذلك استعداد منتخب كوريا الجنوبية لخوض منافسات بطولة كأس العالم 2022، فقد أعلن الاتحاد الكوري الجنوبي عن موعد وتوقيت مباراة منتخب بلاده الودية أمام المنتخب المصري بالإضافة إلى الإعلان عن الملعب الذي يستقبل هذه المواجهة، وسوف نستعرض من خلال هذه السطور موعد مباراة منتخب مصر وكوريا الجنوبية وأبرز المعلومات عن المباراة.

موعد مباراة منتخب مصر ضد كوريا الجنوبية الودية

ومن المقرر أن تقام المواجهة الودية التي تجمع بين منتخب مصر ونظيره منتخب كوريا الجنوبية الودية على ملعب سيول كأس العالم، وبناء على ما صرح به الاتحاد الكوري الجنوبي على موقع التواصل فقد أشار إلى أن مواجهة منتخب مصر الودية سوف تكون يوم 14 يونيو المقبل، والتي تنطلق في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت كوريا وفي تمام الساعة الواحدة ظهرًا بتوقيت القاهرة، ومن المقرر أن يخوض منتخب كوريا الجنوبية 3 مباريات ودية خلال فترة التوقف استعدادا للمشاركة في منافسات بطولة كأس العالم قطر 2022، حيق يخوض المنتخب الكوري منتخب مباراته ضد منتخب البرازيل يوم 2 يونيو، وتشيلي يوم 6 يونيو، ثم باراجواي يوم 9 يونيو، حيث كانت قرعة كأس العالم 2022 أوقعت المنتخب الكوري في المجموعة الثامنة من المجموعات، والتي تتضمن كلا من البرتغال، وأوروجواي، وغانا.