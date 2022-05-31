انت الان تتابع خبر الفيصلي يوجه كتاب اعتذار الى نادي الوحدات.. تفاصيل والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - باشرت الهيئة المؤقته للنادي الفيصلي الإعداد والتحضير للحفل المراد إقامته احتفالا بمرور 90 عاما على تأسيس النادي، إذ سيصار إلى توجيه رقاع الدعوة الى عدة شخصيات رسمية وداعمة للنادي.

وينتظر أن تحدد الهيئة في غضون يومين الموعد النهائي لإقامة الحفل الذي يعول عليه بتوفير مزود مالي يساعد على إنجاز الكثير من متطلبات الفريق الاول وقطاع الفئات العمرية.

إلى ذلك، وجهت الهيئة كتابا إلى إدارة نادي الوحدات تعتذر عبره عن إقامة مباراة تكريمية لروح الراحل سعيد الصيرفي كبير مشجعي الوحدات، بسبب وجود إصابات بين لاعبي الفريق، إلى جانب تعارض المباراة مع الخطة التحضيرية للفريق في أيام التوقف والتحاق بعض اللاعبين بالمنتخبات الوطنية.