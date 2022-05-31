انت الان تتابع خبر كأس اسيا.. منتخب القدم يُلاقي نظيره العراقي الاربعاء والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - يلتقي المنتخب الوطني لكرة القدم تحت سن 23 عاما، عند الساعة الثامنة من مساء الأربعاء، المنتخب العراقي، في انطلاق مشواره ببطولة كأس آسيا، والتي تستضيفها أوزبكستان بمشاركة 16 منتخبا.

ويتطلع المنتخب الوطني تحت قيادة المدير الفني أحمد هايل، إلى تسجيل بداية قوية في أولى مبارياته وتعزيز حظوظه في التأهل عن المجموعة الثانية والتي تضم كذلك أستراليا والكويت.

وكان المنتخب قد أقام معسكرا تدريبيا في قطر والذي امتد لسبعة أيام، وواجه خلاله أصحاب الأرض مرتين، حيث تعادل في المباراة الأولى 1-1، قبل أن يفوز في الثانية 3-2 وذلك استعداداً للنهائيات الآسيوية.

ويتأهل متصدر ووصيف كل مجموعة من المجموعة الأربع إلى الدور ربع النهائي.

وتضم قائمة المنتخب المشاركة في هذه البطولة، 24 لاعباً وهم، عبدالله الفاخوري، أحمد جعيدي، قيس عباسي، هادي الحوراني، يزن عبد العال، حسام أبو ذهب، دانيال عفانة، شوقي القزعة، يوسف أبو الجزر، مهند أبو طه، بسام دلدوم، إبراهيم سعادة، نزار الرشدان، عبد الرحمن أبو الكاس، فضل هيكل، حمزة الصيفي، أحمد أبو شعيرة، أمين الشناينة، عمر هاني، خالد صياحين، بشار ذيابات، محمد أبو رزق، عبدالله عوض، وزيد الأصفر.