انت الان تتابع خبر تصرف لا أخلاقي لنجم الأهلي المصري بعد خسارة فريقه والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - بعد خسارة فريقه لقب دوري دوري أبطال إفريقيا لصالح الوداد المغربي، عبر نجم نادي الأهلي المصري، عمرو السوليه عن استيائه من هذه الخسارة بطريقة غير رياضية.

وعندما حانت لحظة تسليم ميداليات وصيف البطل للاعبي الأهلي، قام اللاعبون بنزع ميدالياتهم مباشرة بعد استلامها، ولكن اللقطة الأبرز المثيرة للجدل، كانت لعمرو السوليه، الذي ظهر في مقطع فيديو وهو يقوم برمي ميداليته على أرض الملعب قبل مغادرته إلى غرف تغيير الملابس، وظلت الميدالية على أرضية الملعب قبل أن يلتقطها أحد رجال الأمن ويحملها معه.

وتم تداول مقطع الفيديو بشكل مكثف على مواقع التواصل، وعبر النشطاء عن استيائهم من هذا التصرف الذي وصفوه باللا اخلاقي، والبعيد عن الروح الرياضية، بينما اعتبر مؤيدو الأهلي، ان هذا التصرف رسالة للتعبير عن الاستياء من قرارات "الكاف".

وبعد فوزه على الأهلي بهدفين دون رد، توج الوداد المغربي باللقب القاري للمرة الثالثة في تاريخه، في مباراة جمعت الفريقين أمس الاثنين، على أرضية ملعب محمد الخامس في مدينة الدار البيضاء المغربية، وشهدت المباراة اعتراض النادي الأهلي على إقامة النهائي في المغرب.

وطالب النادي المصري بإجراء المباراة في ملعب محايد من أجل تكافؤ الفرص، لكن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف" لم يستجب لذلك.



