انت الان تتابع خبر إصدار جدول لقاءات بطولة كأس الأردن للكرة الطائرة والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - أصدر اتحاد الكرة الطائرة، الجدول الرسمي لمنافسات بطولة كأس الأردن، والتي تنطلق يوم الخميس 23 حزيران المقبل، وتستمر حتى الأحد 3 تموز المقبل.

ويشارك في البطولة الفرق المصنفة بالدرجة الممتازة وهي: الوحدات، وادي موسى، التعاون والكرمل، شباب الحسين والبقعة، وشباب دير علا والعودة.

وتقام مباريات البطولة على صالة قصر الرياضة بمدينة الحسين للشباب، وفق نظام خروج المغلوب من مرة واحدة، في الوقت الذي وزعت فيه القرعة الفرق الثمانية إلى مجموعتين، حيث وضع فريق الوحدات بصفته حامل لقب النسخة الماضية على رأس المجموعة الأولى، وإلى جانبه فرق وادي موسى والتعاون والكرمل، بينما ضمت المجموعة الثانية فرق شباب الحسين والبقعة وشباب ديرعلا وشباب العودة.

وحسب الجدول الرسمي يبدأ فريقا التعاون والكرمل مواجهات دور المجموعات في لقائهما عند السادسة مساء الخميس 23 حزيران المقبل، تليها مباشرة مباراة الوحدات ووادي موسى عند الساعة الثامنة مساء.

ويلتقي يوم الأحد 26 من ذات الشهر فريقا شباب الحسين والبقعة عند السادسة مساء، ثم يلتقي فريقا شباب العودة وشباب ديرعلا عند الثامنة مساء.

وتتأهل الفرق الأربعة الفائزة في هذه المباريات إلى الدور قبل النهائي الذي يقام يوم الخميس 30 من ذات الشهر، حيث يلتقي الفائز من مباراة التعاون والكرمل مع الفائز من مباراة الوحدات ووادي موسى عند السادسة مساء، ثم تقام المباراة الثانية التي تجمع الفائز من مباراة شباب الحسين والبقعة مع الفائز من مباراة شباب العودة وشباب ديرعلا، حيث يتأهل الفريقان الفائزان في هاتين المباراتين إلى المباراة التهائية التي تقام يوم الأحد 3 تموز المقبل عند السادسة مساء.

وانجز اتحاد اللعبة كافة الترتيبات الإدارية والفنية المتعلقة باقامة هذه البطولة، والتي تعد إحدى المسابقات الرسمية للموسم الحالي، والتي اعتاد الاتحاد على تنظيمها سنويا.

من جهة اخرى، تقام السبت 18 حزيران المقبل مباراة كأس السوبر 2022، والتي تجمع بين فريقي شباب الحسين والوحدات عند الثامنة مساء في صالة قصر الرياضة بمدينة الحسين للشباب.