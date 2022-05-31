الوحدات يدعو الفيصلي

انت الان تتابع خبر الوحدات يدعو الفيصليوالان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - دعا نادي الوحدات، الاثنين، شقيقه الفيصلي للمشاركة في مباراة كأس “أبو سعدو”، تكريما لرئيس رابطة مشجعي نادي الوحدات، وكبير مشجعي المنتخبات الوطنية الراحل سعيد الصيرفي “أبو سعدو”.

وكشف الموقع الرسمي لنادي الوحدات مساء الإثنين، أن مجلس الإدارة قد شكل لجنة ضمت عوض الأسمر ووليد السعودي وزياد شلباية، وإداري الفريق الأول محمد جمال لإنجاز الترتيبات الخاصة باللقاء.

وسيرصد ريع المباراة لأسرة الراحل سعيد الصيرفي، بانتظار رد الفيصلي لتحديد موعد المباراة الودية.

وكان أبو سعدو قد انتقل قبل عشرة أيام إلى جوار ربه، بعد أيام من إجراء عملية جراحية.

ومن جانب آخر، قال رئيس اللجنة المؤقتة لنادي الفيصلي جهاد قطيشات إن مديونية النادي بلغت حتى الآن مليونا و800 ألف دينار.

وأضاف قطيشات عبر “رؤيا” الجمعة، أن الإدارة المؤقتة للفيصلي تعمل على دفع مستحقات الليلي، مؤكدا عدم وجود أي مشكلة في هذا الشأن.

وبين “نسعى لمعالجة الأوضاع المالية الصعبة عبر البحث عن مصادر تمويل جديدة”.

وأوضح أن “لاعبي الفريق لديهم مستحقاتهم وسنعمل على سدادها، لأن كرة القدم مصدر دخلهم الوحيد”.

وكشف قطيشات “هناك نية لإقامة حفل كبير في الأيام المقبلة بمرور 90 عاما على تأسيس النادي الفيصلي”، مشيرا إلى دعوة جماهير الفيصلي ووداعمين لهذا الحفل.