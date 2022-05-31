انت الان تتابع خبر بعد خسارة النهائي الأفريقي.. موعد مباراة الأهلي المقبلة والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - خسر الأهلي لقب دوري أبطال أفريقيا، بالهزيمة في المباراة النهائية أمام الوداد المغربي بهدفين دون رد، ليفقد المارد الأحمر فرصة تحقيق اللقب للعام الثالث على التوالي.

الأهلي سيعود للمباريات المحلية عقب نهاية المعترك الأفريقي بتتويج فريق الوداد بلقب دوري الأبطال.

ويحتل الفريق الأحمر المركز الثالث في ترتيب أندية الدوري الممتاز برصيد 37 نقطة وله خمس مباريات مؤجلة، في حال الفوز بها سيتربع على صدارة الترتيب.

وينافس الأهلي محلياً هذا الموسم في 3 بطولات وهى الدوري الممتاز ونسختي كأس مصر 2021 و2022.

موعد مباراة الأهلي المقبلة

الأهلي سيلتقي مع فريق المصري بالسلوم في دور الـ32 لمسابقة كأس مصر 2022، وستقام المباراة يوم 12 يونيو بستاد “الأهلي وي السلام”.

وسيخوض المارد الأحمر المباراة دون لاعبيه الدوليين المنضمين لمنتخبات مصر ومالي وتونس وجنوب أفريقيا.