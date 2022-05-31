انت الان تتابع خبر اجتماع عاجل وحاسم لمجلس إدارة الأهلي.. شوبير يكشف عن وجود تغيير بالجهاز الفني والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - قام الإعلامي أحمد شوبير بالكشف عن وجود اجتماع عاجل وحاسم لمجلس إدارة النادي الأهلي، وذلك بعدما خسر في مباراة اليوم أمام الوداد المغربي، في دوري أبطال إفريقيا بهدفين بدون مقابل.

اجتماع عاجل وحاسم لمجلس إدارة الأهلي

ودون أحمد شوبير من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، قائلاً “اجتماع عاجل وحاسم لمجلس إدارة النادي الأهلي بعد خسارة اللقب وكل الأمور مطروحة، وأشم رائحة تغيير في الجهاز الفني للفريق”.

الوداد حصل على دوري أبطال إفريقيا على حساب الأهلي

وحصل الفريق الأول لكرة القدم في نادي الوداد المغربي بلقب نهائي دوري أبطال إفريقيا للمرة الثالثة في تاريخه، وذلك جاء على حساب النادي الأهلي بهدفين بدون مقابل، وهذا في المباراة التي جمعت بينهما على استاد مركب محمد الخامس في نهائي دوري أبطال أفريقيا اليوم.

أحمد شوبير