انت الان تتابع خبر بالفيديو.. رسالة حزينة من الخطيب إلى رئيسي فيفا وكاف أثناء مواساته: ليس عدلاً والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - قام الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، بتوجيه رسالة حزينة إلى باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف”، وجياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي “فيفا”، خلال مراسم تسليم الميداليات بعد نهائي دوري أبطال أوروبا.

خسارة الأهلي أمام نادي الوداد المغربي

وخسر النادي الأهلي من نظيره الوداد المغربي بهدفين بدون مقابل، وذلك في نهائي دوري أبطال إفريقيا على ملعب مركب محمد الخامس، وهذا ما تسبب في حزن كبير لكل من يشجعون النادي في كافة الأنحاء.

رسالة حزينة من الخطيب إلى رئيسي فيفا وكاف أثناء مواساته

وخلال مراسم تسليم الميداليات بعد نهائي دوري أبطال إفريقيا، توجه كلاً من رئيسي “فيفا” و”كاف” إلى محمود الخطيب بمواساته، وقال رئيس الأحمر خلال مواساة رئيسي فيفا وكاف له بعد خسارة النهائي الأفريقي، قائلاً “هذا ليس عدلاً”.