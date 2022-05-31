انت الان تتابع خبر جماهير الأهلي تطالب بإقالة موسيماني بعد خسارة دوري أبطال أفريقيا والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - هجوم حاد شنته جماهير الأهلي، عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، على بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق، بعد خسارة لقب دوري أبطال أفريقيا.

وخسر الأهلي لقب دوري أبطال أفريقيا، بعد الهزيمة أمام الوداد المغربي، بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت على ستاد محمد الخامس في الدار البيضاء.

وظهر موسيماني في المباراة غير قادر على التفوق الفني على خطط وليد الركراكي، مدرب الوداد .

جماهير الأهلي تثور ضد موسيماني

جماهير الاهلي حملت موسيماني مسئولية الهزيمة خاصة وأنه دخل بتشكيل خاطئ للمباراة، بوضع بيرسي تاو في مركز رأس الحربة مع الاعتماد على الكرات الطولية في ظل قصر قامة اللاعبي الجنوب أفريقي وطول قامة مدافعي الوداد.

وحاول المدرب الجنوب أفريقي تدار الأمر بالتغيرات لكن النتيجة كانت تحولت لهدفين دون رد ولم يتمكن لاعبي الأهلي من التسجيل مع إهدار العديد من الفرص.

تلك هى البطولة الثالثة التي يخسرها موسيماني مع الأهلي بعد خسارة الدوري الممتاز لصالح الزمالك والسوبر المحلي لصالح طلائع الجيش.