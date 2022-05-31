انت الان تتابع خبر عاجل.. خالد الغندور يوجه رسالة لجماهير النادي الاهلي بعد الخسارة من الوداد في نهائي إفريقيا والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - وجه الكابتن خالد الغندور لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك السابق ومنتخب مصر رسالة إلى جماهير النادي الأهلي بعد الخسارة من الوداد المغربي في نهائي دوري أبطال إفريقيا 2022 في الموقعة التي جمعت بينهما اليوم الأثنين على ملعب مركب محمد الخامس في الدار البيضاء بكازابلانكا لحساب مباريات المباراة الأخيرة من عمر الأميرة السمراء للموسم الحالي.

تعليق خالد الغندور على خسارة الأهلي من الوداد المغربي

وعبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك نشر خالد الغندور منشور جاء فيه: «بكل مشاعر طيبة هارد لك لجمهور الاهلي واصحابي واصدقائي الاهلاوية على خسارة النهائي ومبروك للوداد وجمهوره وبطولة وانتهت واتمناها زملكاوية الموسم القادم».

يُذكر أن النادي الأهلي قد خسر المباراة النهائية بهدفين مقابل لا شيء من توقيع زهير المترجي في الدقيقتين الخامسة عشر من تصويبة صاروخية سكنت شباك الحارس محمد الشناوي الذي فشل في الدفاع عن مرماه وإبعادها ليخرج أبناء موسيماني متأخرين بعد مرور خمسة وأربعين دقيقة أولى وسط دهشة الجهاز الفني واللاعبين.

وفي الشوط الثاني وقبل مرور الدقائق الخمسة الاولى تمكن المترجي من إستغلال عرضية من الناحية اليمنى وسوء تمركز من محمد هاني ليضيف ثاني أهدافه الشخصية والهدف الثاني لفريقه الذي قتل أحلام الأهلي في العودة بالنتيجة ليخطف لفريقه التتويج الثالث في بطولة دوري أبطال أفريقيا والثاني على حساب المارد الأحمر بعد بطولة 2017.