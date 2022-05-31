انت الان تتابع خبر "تصريحات نارية"...أول رد فعل من مدرب الوداد بعد خسارة الأهلي اليوم في نهائي دوري ابطال افريقيا والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - فرحه كبيره لنادي الوداد المغربي بعد الفوز بكأس دوري ابطال افريقيا لعام 2022 بعد الفوز على النادي الاهلي المصري بهدفين نظيفين في المباراة التي أقيمت على استاد مركب محمد الخامس بكازا بلانكا و شهدت المباراة ندية كبيرة من الطرفين وفي النهاية نجح نادي الوداد في الحصول على الكأس بعد أداء قوي ورجولي من لاعبي الفريق ليتوج نادي الوداد المغربي بالبطولة الثالثة على مدار تاريخه و كانت أخر بطولة توج بها نادي الوداد المغربي كانت على حساب النادي الاهلي المصري في عام 2017.

وصرح وليد الركراكي المدير الفني لنادي الوداد أن الحصول على البطولة من النادي الاهلي لن تكون سهلة على الإطلاق بل واجه نادي الوداد صعوبات كبيرة أثناء المباراة وأضاف المدرب وليد الركراكي انه كان قد درس النادي الأهلي بشكل جيد ودرس مفاتيح اللعب الخاصة بالنادي الأهلي حيث قام بتضييق الخناق على بيرسي تاو كما أجبر لاعبي النادي الأهلي على التمريرات الخاطئة طوال أحداث المباراة.

وتابع وليد الركراكي أن الفوز بالبطوله لم يكن سهلا على الاطلاق والي ان اللاعبين امتلكوا العقلية المطلوبة للفوز بالإضافة إلى المساندة الجماهيرية الكبيرة اثناء المباراة

و قال المدرب المغربي انه ليس سهلا على الاطلاق ان تفوز بالبطولة في ظل وجود أندية الأهلي المصري والترجي التونسي وصان داونز الجنوب افريقي وأختتم المدرب المغربي تصريحاته قائلاً اننا اليوم لعبنا مثل ريال مدريد في نهائي دوري ابطال اوروبا.