نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الجائزة المالية للمنتصر بنهائي دوري أبطال أوروبا؟ في المقال التالي

عمر شويل - جدة نهائي دوري أبطال أوروبا، تبلغ الجوائز المالية التي يحصل عليها المنتصر في لقب دوري أبطال أوروبا عقب انتهاء المباراة النهائية لكلا الفريقين ريال مدريد وليفربول على ملعب العاصمة باريس. في دولة فرنسا الحاضنة للنهائي المرتقب بين العريقين للمرة الثانية التي تجمعهم في النهائي.

الجائزة المالية للفائز بنهائي دوري أبطال أوروبا

الفائز بدوري أبطال أوروبا بين الفريقين ليفربول ومدريد يحصل على مبلغ مالي كبير مقدر ب 4.5 مليون يورو يعتبر المبلغ قليل للبعض الأخر. ولكن هذا المبلغ مقدر لقسم المباراة النهائية فقط وليس المشوار ككل في البطولة ففي كل دور من الأدوار في البطولة. يحصل عليها كل فريق يصل للمباراة النهائية ويتم تجميع الأموال جميعها ويتحصل عليها كل فريق من فريقين النهائي.

ليفربول يحصد أكثر الأموال من ريال مدريد

حسب قوانين اليويفا، فالفريق الذي يشارك في دور المجموعات من لقب دوري أبطال أوروبا يحصل على مبلغ مالي مقدر وهو 15.6 مليون يورو. والفريق الذي يتأهل للدور السادس عشر يحصل على 9.6 مليون يورو، والفريق المتأهل لربع النهائي يحصل على 10.6 مليون يورو. والفريق الذي يصل إلى نصف النهائي يحصل على 12.5 مليون يورو.

كم الجائزة المالية لريال مدريد وليفربول في نهائي دوري أبطال أوروبا

مع العلم كل فريق يفوز في مباراة في دور المجموعات يتحصل على 2.8 مليون يورو، ويتحصل على 930 ألف مقابل التعادل. وحسب المجموع الذي وضحناه في حالة لم يوجد خطأ في الحسابات من المبالغ المجمعة يتحصل ليفربول من نهائي دوري أبطال أوروبا على 80.6 مليون يورو. بينما تحصل ريال مدريد على جائزة مالية قدرت 77.8 مليون يورو.

ريال مدريد يتوج بطلا لبطولة دوري أبطال أوروبا

توج ريال مدريد الإسباني بطلا للمرة الرابعة عشر في المسابقة عقب فوزه بنتيجة هدف نظيف سجل في الدقيقة التاسعة والخمسون. وسجل ريال مدريد رقماً قياسياً جديداً إلى سجل ألقابه وهو الرابع عشر من المسابقة وبينما توقفت ليفربول عند ستة ألقاب من بطولة دوري أبطال أوروبا.

ملخص مباراة ريال مدريد وليفربول

بدأ المخضرم يورجن كلوب المباراة بتشكيل:

حراسة المرمى: أليسون

خط الدفاع: أندي روبيرتسون- إبراهيما كوناتى- فان دايك- ألكسندر آرنولد.

في خط الوسط: فابينيو- تياجو- هيندرسون.

خط الهجوم: محمد صلاح – ساديو مانى – لويس دياز.

ريال مدريد كاللأتي:

حراسة المرمي: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: كارفخال – ميليتاو – ألابا – ميندي.

في خط الوسط: كروس – مودريش – كاسيميرو – فالفيردي.

خط الهجوم: فينيسيوس- بنزيما.

شهد الشوط الأول استحواذ كبير لفريق ليفربول مع العديد من الفرص التي لم تسنح لهم التسجيل والتقدم على ريال مدريد. ولكن الحظ لم يبتسم لهم في الشوط الأول، ليقسي عليهم فينسيوس في الدقيقة التاسعة والخمسون بهدف نموذجي حرم ليفربول فرصة التقدم، وتوعد صلاح لريال مدريد بالانتقام وفعلا قام بالعديد من الفرص وكلها أهداف محققة.

ولكن كورتوا صعب المهمه على صلاح كثيراً وأحبط لاعبي ليفربول بسبب تصدياته للفريق الإنجليزي. وظل التقدم للفريق الملكي طوال الشوط الثاني مع العلم تم إلغاء هدف بداعي التسلسل على الحكومة بنزيمة في الشوط الأول من المباراة وانتهى اللقاء بتقدم ريال مدريد بهدف نظيف وتوج بطلاً.