انت الان تتابع خبر بالفيديو.. الهدف الثاني للوداد المغربي في مرمي الأهلي بنهائي دوري أبطال أفريقيا والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - سجل زهير المترجي، لاعب الوداد المغربي، الهدف الثاني لفريقه في شباك مرمي الأهلي، في نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا لموسم 2021-2022، المقامة حاليًا علي معلب مركب محمد الخامس في المغرب.

وكان زهير المترجي، قد سجل الهدف الأول لفريق الوداد المغربي، في الدقيقة 15 من الشوط الأول من تسديدة صاروخية في مرمي محمد الشناوي، حارس مرمي النادي الأهلي المصري.

وبدأ الجنو أفريقي، بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن تشكيل الفريق لخوض مباراة الوداد بتشكيل ضم كل من:” محمد الشناوي، محمد هاني – ياسر إبراهيم- أيمن أشرف – علي معلول، أليو ديانج – حمدي فتحي – حسين الشحات – أحمد عبد القادر – طاهر محمد طاهر، بيرسي تاو”.

وأجري مدرب الأهلي، تغيرات هجومية بعد هدف الوداد المغربي الثاني في مرمي الأهلي، بنزول محمد شريف مهاجم الفريق، ومحمد مجدي أفشة، صانع الألعاب، من أجل التعويض في المباراة بعد تأخره بهدفين مقابل لاشيء في نهائي دوري أبطال أفريقيا لموسم 2021-2022.