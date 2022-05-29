بعد خسارة الاتحاد| الهلال الأقرب للتتويج بلقب الدوري السعودي

الهلال استفاد من خسارة الاتحاد أمام الطائي وفوزه بهدفين دون رد على ابها، ليعتلي صدارة ترتيب الدوري السعودي، ويصبح الأقرب للتتويج باللقب في حال فوزه في أخر مباراتين.

مباراة الهلال وأبها

يبحث الهلال عن فوز غائب على أبها منذ 26 شهرين، عندما يستضيفه اليوم في الجولة الثامنة والعشرون المؤجلة، وفشل الهلال بتحقيق انتصار في اخر ثلاث مناسبات جمعت بين الفريقين على مستوى دوري المحترفين. حيث كان وكا اخر فوز للهلال على زعيم الجنوب، ضمن افتتاح لقاءات الدور الثاني من موسم 2019/2020، بهدفين مقابل هدف، على ملعب مدينة الأمير سلطان بالمحالة في أبها، وخلال تلك الفترة الزمنية تقابل الهلال وأبها في 3 مباريات بدوري المحترفين السعودي، انتهت منها أثنتان بالتعادل، والثالثة بفوز ابها بثلاثة مقابل هدفين في الموسم الماضي.

وشهدت نتيجة الدور الأول التي جمعت بين الناديين تعادل إيجابي بهدف لمثله، حيث تقدم موسى ماريغا للهلال في الدقيقة الثامنة عشر، قبل أن يدرك ابها التعادل في الدقيقة 43 عن طريق سعد بغير، وسيحاول الهلال فك العقدة المستعصية على الزوار، خاصة وأن اللقاء يتعلق بمصير الموسم، بعدما خسر الفريق لقب الكأس ضد الفيحاء، لتأتيه الفرصه لإحياء أماله في المنافسة على لقب الدوري، بعد فوز هام وثمين على الاتحاد الجولة الماضية خارج ملعبه، وهو يعلم تمام اليقين أن أي تعثر يفقده أماله نهائياً.

ويحتل الزعيم المركز الثاني في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بعدما نجح في جمع 58 نقطة، حيث يبتعد بفارق 3 نقاط فقط عن صاحب الصدارة نادي الاتحاد، ولا يتبق سوى 3 جولات فقط على النهاية، بما فيهم جولة اليوم، التي تشهد لقاءين في نفس التوقيت بين الهلال وأبها، والاتحاد والطائي، وتبدو فرص الزعيم في الظفر باللقب أقل من العميد، خاصة وأن مصيره متعلق بنتائج الغير، حيث يتوجب عليه انتظار هزيمة اتحاد جدة في مبارياته المتبقية، مع فوز الأزرق فيما تبقى .

تشكيلة الهلال ضد ابها

تقلصت فرص مشاركة اربعة من نجوم الهلاا ضد ابها اليوم الأحد، حيث غاب الرباعي أوديون إيغالو، والكوري الجنوبي جانج هيون، وعبد الله عطيف، والمعيوف عن الحصة التدريبية الأخيرة أمس السبت بعد تعرضهم للإنفلونزا، لينضما إلى الثنائي كويلار، وسالم الدوسري المصابين، وتوقعت صحيفة “الرياض” السعودية أن يدخل الهلال مباراة ابها بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: عبد الله المعيوف.

الدفاع: ياسر الشهراني، علي البليهي، جانغ، سعود عبد الحميد.

الوسط: عبد الله عطيف، سلمان الفرج، ميشيل، بيريرا، موسى ماريجا.

الهجوم: إيجالو.

وكان الاتحاد سيضمن الفوز بلقب الدوري السعودي لو فاز بفارق هدفين على الهلال، لكن الأزرق استطاع إنعاش أماله بشكل كبير بعد أن حول تأخره لفوز بالثلاثة قبيل أسبوع، ويتبقى للفريق بخلاف مباراته ضد أبها اليوم، لقاءين فقط، يتحتم عليه تحقيق الفوز بهما، وينتظر أن يتعثر الاتحاد في مبارياته الثلاثة المتبقية، والتي ستكون البداية اليوم مع الطائي، حيث يأمل أن تعادل مباراتين للخصم، أو هزيمته ع الأقل في لقاء وحيد.